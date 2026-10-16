Macron: Marrëveshja SHBA-Rusi për naftën dizel “dërgon mesazh negativ”
Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka deklaruar se marrëveshja SHBA-Rusi për naftën dizel “dërgon një mesazh negativ” dhe nuk do të ketë ndikim në çmimet globale, transmeton Anadolu.
“Vëllimet e naftës dizel që vijnë nga Rusia ekzistojnë tashmë, ato blihen nga vende të ndryshme dhe janë tashmë në tregun global. Prandaj, nuk është e vërtetë se ato do ta zgjidhin problemin e tregut global”, tha Macron pas një takimi të Këshillit Evropian.
“Besoj se kjo nuk do të ketë asnjë ndikim për presidentin Trump”, shtoi ai.
Macron paralajmëroi se vendimi “dërgon një mesazh negativ dhe krijon përçarje ose dyshime”, duke e cilësuar atë si “të papërshtatshëm dhe joefektiv”.
Ai tha se do të vazhdojë të bashkëpunojë me SHBA-në në mirëbesim, për të shpjeguar shifrat dhe për të kërkuar masa efektive për uljen e çmimeve të energjisë.
“Të gjithë biem dakord për një gjë: çmimet e naftës dizel, benzinës dhe gazit duhet të ulen, por kjo nuk është ajo që do t’i ulë ato në mënyrë efektive. Kjo nuk është përgjigjja e duhur”, tha ai.
Në përpjekje për të ulur çmimet, Trump javën e kaluar hoqi sanksionet ndaj eksporteve ruse të naftës dizel dhe tha se Rusia do të furnizojë menjëherë tregjet amerikane dhe globale me më shumë se 300.000 tonë metrikë (2.25 milionë fuçi) naftë dizel.
Ai njoftoi gjithashtu një armëpushim për infrastrukturën energjetike mes Rusisë dhe Ukrainës.