Macron kundër planit të NATO: Nuk pranojmë financimin e armëve amerikane për Ukrainën

Franca nuk pritet t’i bashkohet një nisme të mbështetur nga NATO, e cila synon që vendet evropiane të financojnë blerjen e armëve amerikane për Ukrainën. Sipas raportimeve të Politico, presidenti Emmanuel Macron ka theksuar rëndësinë e forcimit të industrisë së mbrojtjes brenda Evropës dhe mbështet prodhimin vendas të armëve, si pjesë e një strategjie për të rritur pavarësinë ushtarake të kontinentit.

Ky qëndrim konsiderohet si një ndër arsyet kryesore pse Parisi ka refuzuar të përfshihet në planin e ri të NATO-s, i cili parashikon përdorimin e rezervave ekzistuese të armëve nga vendet anëtare dhe më pas rimbushjen e tyre me blerje të reja nga SHBA. Përveç kësaj, Franca po përpiqet të rrisë investimet në mbrojtje në një kohë kur përballet me presion për të ulur borxhin publik dhe për të stabilizuar financat e saj.

Nga ana tjetër, Gjermania ka dalë si një ndër mbështetëset kryesore të planit. Kancelari Friedrich Merz i ka komunikuar presidentit amerikan Donald Trump se Berlini është i gatshëm të luajë një rol kyç në furnizimin me armë për Kievin. Për Gjermaninë, blerja e armëve amerikane shihet si një zgjidhje praktike dhe e shpejtë, për shkak të kapacitetit të kufizuar të prodhimit të industrisë evropiane të mbrojtjes.

Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, gjatë një vizite në Uashington, nënvizoi përkushtimin e Gjermanisë për të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen evropiane, duke theksuar se roli i SHBA-së mbetet thelbësor për sigurinë kolektive të aleancës. Ai bëri të ditur gjithashtu se Berlini është në bisedime me SHBA-në për një blerje të mundshme të raketave me rreze të gjatë veprimi Typhoon, si një alternativë e shpejtë për forcimin e mbrojtjes së Ukrainës.

Kjo lëvizje vjen pasi Gjermania ka premtuar edhe financimin e dy sistemeve shtesë të mbrojtjes ajrore Patriot për Ukrainën. Ndërkohë, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka përmendur Britaninë e Madhe, Holandën dhe katër vende nordike si ndër vendet që mbështesin këtë iniciativë.

Më 14 korrik, Donald Trump konfirmoi një marrëveshje mes SHBA-së dhe aleatëve të saj në NATO për dërgimin e armëve amerikane në Ukrainë, me kusht që kostot të mbulohen nga shtetet anëtare të aleancës.

