Macron: Franca do të votojë kundër marrëveshjes tregtare BE-Mercosur
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka bërë të ditur se vendi i tij do të votojë kundër nënshkrimit të një marrëveshjeje tregtare mes Bashkimit Evropian (BE) dhe vendeve të bllokut Mercosur, duke përmendur shqetësime lidhur me bujqësinë, sovranitetin ushqimor dhe përfitimet e kufizuara ekonomike, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale të kompanisë amerikane X, Macron tha se përfitimet ekonomike të marrëveshjes do të ishin margjinale, duke theksuar se Komisioni Evropian vlerëson se ajo do ta rrisë prodhimin bruto të brendshëm të BE-së vetëm me 0,05 për qind deri në vitin 2040.
“Kjo nuk e justifikon ekspozimin e sektorëve bujqësorë që janë të ndjeshëm dhe thelbësorë për sovranitetin tonë ushqimor”, tha ai.
Macron theksoi tre garanci kyçe të siguruara gjatë negociatave, përkatësisht një “frenim emergjence” për importet në rast të çrregullimeve të tregut, masa reciprociteti për të garantuar që produktet e importuara përmbushin standardet e prodhimit të BE-së, si dhe kontrolle të përforcuara të sigurisë ushqimore dhe veterinare.
Ai përmendi edhe angazhimet e Komisionit Evropian, përfshirë 45 miliardë euro shtesë për fermerët në kuadër të Politikës së Përbashkët Bujqësore të BE-së nga viti 2028, si dhe mbrojtje ndaj rritjes së çmimeve të plehrave të lidhura me taksën kufitare të karbonit të BE-së.
“Pavarësisht këtyre përparimeve të pamohueshme, duhet pranuar se ka refuzim unanim politik të marrëveshjes, siç u tregua qartë nga debatet e fundit në Asamblenë Kombëtare dhe në Senat. Në këtë kontekst, Franca do të votojë kundër nënshkrimit të marrëveshjes. Faza e nënshkrimit nuk shënon fundin e historisë”, shtoi ai.
Vendimi i Francës shton kundërshtimet nga disa shtete anëtare të BE-së, përfshirë Irlandën, Poloninë dhe Hungarinë. Megjithatë, kundërshtimet nuk pritet të pengojnë miratimin nga Komisioni Evropian, pasi votimi do të zhvillohet sipas sistemit të shumicës së kualifikuar.
Irlanda dhe Hungaria kanë njoftuar se do të votojnë kundër marrëveshjes, duke përmendur shqetësime për ndikimin te fermerët. Polonia gjithashtu dihet se e kundërshton marrëveshjen, ndërsa vende si Gjermania dhe Spanja e mbështesin. Italia ka shprehur mbështetje të kushtëzuar, duke kërkuar garanci për mbrojtjen e sektorëve bujqësor më të cenueshëm.
Ndërkohë, fermerët organizuan protesta në disa vende evropiane, përfshirë Spanjën, Belgjikën, Greqinë dhe Francën, duke bllokuar rrugë kryesore, porte dhe pika kufitare me traktorë, teksa BE-ja përgatitet të votojë për marrëveshjen e tregtisë së lirë me bllokun Mercosur të Amerikës së Jugut.
Në Francë, fermerët me dhjetëra traktorë hyrën në Paris sot herët, duke u grumbulluar pranë monumenteve ikonike si Kulla Eiffel dhe Harku i Triumfit.
Protestat synojnë të tërheqin vëmendjen ndaj presioneve në rritje mbi sektorin bujqësor, veçanërisht nga marrëveshjet tregtare që, sipas fermerëve, i ekspozojnë ata ndaj konkurrencës së padrejtë.
Marrëveshja BE-Mercosur do të siguronte tarifa preferenciale për importet e mishit të viçit, shpendëve, produkteve të qumështit, sheqerit dhe etanolit nga Brazili, Argjentina, Paraguai, Uruguai dhe Bolivia, ndërsa produktet industriale evropiane do të fitonin qasje më të gjerë në tregjet e Amerikës së Jugut.
Fillimisht e parashikuar për t’u nënshkruar në dhjetor, marrëveshja u shty për në vitin e ri për shkak të rezistencës nga disa vende anëtare të bllokut.