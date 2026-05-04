Macron: Evropa nuk do të marrë pjesë në operacionet e paqarta në Ngushticën e Hormuzit
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron tha sot se Evropa po ndërton zgjidhjet e veta të sigurisë dhe nuk do të marrë pjesë në operacionet për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit sipas asaj që ai e quajti një kornizë të paqartë, duke përsëritur në vend të kësaj thirrjet për një rihapje të negociuar, transmeton Anadolu.
“Evropianët po ndërtojnë zgjidhjet tona të sigurisë. Evropianët po e marrin fatin e tyre në duart e tyre, duke rritur shpenzimet e mbrojtjes dhe sigurisë dhe duke ndërtuar zgjidhje të përbashkëta”, tha Macron në Takimin e 8-të të Komunitetit Politik Evropian në Jerevan të Armenisë, i cili fillon sot.
Ai tha se politika evropiane e sigurisë është formësuar që nga viti 2022 përmes iniciativave të tilla si Komuniteti Politik Evropian, mbështetja për Ukrainën nëpërmjet Koalicionit të Vendeve të Gatshme dhe një përpjekjeje “ad hoc” që lidhet me Ngushticën e Hormuzit.
Macron tha se Franca mbështet rihapjen e ngushticës, por theksoi se nuk do të marrë pjesë në asnjë operacion të bazuar në forcë jashtë një kuadri të qartë. “Nëse SHBA-ja është gati të rihapin Hormuzin, kjo është shumë mirë. Kjo është ajo që kemi kërkuar që nga fillimi”, tha ai.
Sipas tij, Franca favorizon rihapje të koordinuar midis Iranit dhe SHBA-së si e vetmja zgjidhje e qëndrueshme për të siguruar lundrim të lirë “pa kufizime dhe pa taksa”. Ai nënvizoi rëndësinë e respektimit të armëpushimit në Liban, duke thënë se janë raportuar viktima të mëtejshme dhe duke i nxitur të gjitha palët të përmbushin angazhimet e tyre.
Tensionet në rajon janë rritur që nga 28 shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani ndaj objektivave izraelite dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik.
Që nga 13 prilli, Washingtoni ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën strategjike ujore. Një armëpushim dyjavor u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedimet në Islamabad më 11 prill, por negociatat dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme.
Trumpi më vonë e zgjati armëpushimin me kërkesë të Pakistanit, pa njoftuar afat të ri.