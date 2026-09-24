Macron e “paralajmëroi” Trumpin se ndalimi i eksporteve të naftës dizel do të rriste çmimet
Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka bërë të ditur se e kishte paralajmëruar presidentin amerikan, Donald Trump, se një ndalim i mundshëm i eksporteve amerikane të naftës dizel do të rriste çmimet e karburanteve, duke e cilësuar masën si një vendim “të keq”, transmeton Anadolu.
“Ne nuk jemi drejtpërdrejt të varur” nga nafta amerikane, tha Macron për transmetuesit francez TF1 dhe France 2, duke shtuar se një vendim i tillë “do të rriste çmimet”.
“I thashë atij se ky vendim do të ishte i keq”, tha Macron, duke iu referuar takimit të tij me Trumpin në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në fillim të kësaj jave.
Macron tha gjithashtu se Franca po ndërmerr hapa për të parandaluar mungesat e karburanteve, në kushtet e ndërprerjeve të furnizimeve me energji të lidhura me bllokimin e Ngushticës së Hormuzit.
“Po bëjmë gjithçka për të shmangur mungesat e karburanteve”, tha ai, duke shtuar se Franca ka rimbushur rezervat e gazit dhe ka gjithashtu rezerva nafte.
Ai tha se Franca do të vazhdojë të sigurojë furnizimet me karburante gjatë javëve të ardhshme dhe do të mbledhë vendet e G7-tës për të vlerësuar nëse rezervat strategjike duhet të nxirren sërish në treg për të lehtësuar presionin mbi tregun.
“Do të shohim nëse, në atë moment, është e nevojshme të nxjerrim sërish rezervat për të lehtësuar tregun”, tha Macron.
Macron njoftoi gjithashtu vendosjen e burimeve ushtarake franceze për të mbrojtur një objekt të rëndësishëm energjetik në Arabinë Saudite.
“Ne do të dërgojmë burime ushtarake, ushtarë, radarë dhe sisteme mbrojtëse për të mbrojtur këtë objekt”, tha ai.
Komentet vijnë në një kohë kur SHBA-ja po shqyrton kufizime ndaj eksporteve të naftës dizel, mes çmimeve rekord të larta të karburanteve. Të martën, Trump tha se mbështeste idenë e kufizimit të eksporteve të dizelit, ndërsa sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright, të mërkurën tha se një ndalim i plotë nuk do të funksiononte dhe madje mund të rriste çmimet e benzinës dhe karburantit të avionëve.
Sulmi i mundshëm rus
Macron tha se ishte e mundur që Franca të përballej me një tentativë sulmi rus të ngjashëm me incidentin e muajit të kaluar në aeroportin e Leipzigut, ndërsa mohoi një raport sipas të cilit CIA kishte paralajmëruar shërbimet franceze të inteligjencës për një sulm të mundshëm me dronë rusë në jug të Francës.
Ai tha se “CIA nuk i ka informuar shërbimet sekrete franceze” për një kërcënim të tillë.
“Por po përballemi me një situatë shqetësuese”, shtoi ai, duke theksuar se një sulm “mund të ndodhë”.
Macron tha se Rusia po kryen një numër në rritje të “akteve armiqësore dhe ndonjëherë kriminale” ndaj vendeve evropiane dhe se ka pasur “disa tregues” për një mobilizim të ri rus.
Duke cituar burime të njohura me një alarm të pretenduar të CIA-, e përditshmja spanjolle El Mundo dje raportoi se disa qeveri evropiane ishin paralajmëruar për një operacion të mundshëm rus me dronë që do të synonte Spanjën, Francën ose Italinë. Raporti nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur.