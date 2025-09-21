Macron do të njohë shtetin palestinez të hënën!
Presidenti francez pritet të njoftojë njohjen e shtetit palestinez nga Franca të hënën. Megjithatë, lirimi i pengjeve të mbajtura nga Hamasi është “një kusht i qartë përpara se të hapim një ambasadë”, tha Emmanuel Macron në një intervistë me agjencinë amerikane të lajmeve CBS të dielën.
“Ky është grupi i parë i kushteve dhe kërkesave që do të vendosim në procesin e paqes. Por ne do ta shpallim këtë njohje të shtetit palestinez të hënën, më 22 shtator.”
Njohja e Shtetit të Palestinës nuk është një lojë në dobi të Hamasit, ai gjithashtu iu përgjigj atyre, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, të cilët e kritikojnë atë për vendimin e tij.
“Unë nuk i përmbush pritjet e Hamasit”, i cili është “i fiksuar pas shkatërrimit të Izraelit”, argumentoi ai. “Por unë e njoh legjitimitetin e kaq shumë palestinezëve që duan një shtet, që janë një popull. Ata duan një komb, ata duan një shtet dhe ne nuk duhet t’i shtyjmë ata drejt Hamasit”.