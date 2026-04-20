Macron: Bllokada e synuar amerikane në Ngushticën e Hormuzit dhe reagimi i Iranit “gabim nga të dyja palët”
Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka kritikuar përshkallëzimin e fundit në Gjirin Persik, duke theksuar se vendimi i SHBA-së për të mbajtur një bllokadë detare dhe ndryshimi i mëvonshëm i politikës së Iranit për “ngushticë të hapur” janë një “gabim nga të dyja palët”, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media në Gdansk, së bashku me kryeministrin polak, Donald Tusk, Macron shprehu shqetësim për situatën e brishtë detare pas raportimeve se SHBA-ja do të vazhdojë të bllokojë anijet me lidhje me Teheranin, pavarësisht një hapjeje të shkurtër diplomatike të premten e kaluar.
“Është e mundur që, pas vendimit të SHBA-së për të mbajtur një bllokadë të synuar në Ngushticën e Hormuzit, që prek të gjithë ata me lidhje me Iranin, autoritetet iraniane të kenë ndryshuar qëndrimin e tyre fillestar. Unë besoj se kjo është një gabim nga të dyja palët”, tha Macron.
Macron theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet t’u kthehet “vendimeve të së premtes”, duke iu referuar një përparimi të përkohshëm diplomatik që kishte çuar në rihapjen e përkohshme të kësaj rruge strategjike detare.
“Gjithçka duhet të zgjidhet përmes diplomacisë. Të gjithë duhet të kthehen në qetësi,” tha Macron.
Ai bëri thirrje për një “paqe të qëndrueshme përmes negociatave mbi çështjet bërthamore dhe të raketave balistike”, në vend të ciklit aktual të presionit ushtarak.
Macron paralajmëroi kundër përshkallëzimit të mëtejshëm dhe propozoi një mision ndërkombëtar “mbrojtës” për të garantuar rihapjen pa kushte të ngushticës për sigurinë globale të energjisë.
Tusk mbështeti thirrjen e Macronit për paqe në Lindjen e Mesme, por ishte më i drejtpërdrejtë në kritikat e tij ndaj pasojave më të gjera gjeopolitike.
“Për Poloninë, ulja e tensioneve dhe arritja e marrëveshjeve që mund të përfundojnë ose të minimizojnë konfliktet në Lindjen e Mesme janë një prioritet absolut”, tha ai.
Lideri polak theksoi se Rusia është përfituesi kryesor i kaosit rajonal.
“Ka një fitues të qartë në këtë luftë, Vladimir Putin”, tha Tusk, duke theksuar se çmimet e larta të naftës dhe shpërqendrimi i vëmendjes së Perëndimit i shërbejnë interesave të Moskës.