Macron: Bisedimet për një zgjidhje me dy shtete në New York janë çelësi për mobilizimin e mbështetjes botërore
Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka theksuar rëndësinë e bisedimeve të ardhshme në New York mbi një zgjidhje me dy shtete në Lindjen e Mesme, duke deklaruar se konferenca do të jetë vendimtare në mbledhjen e komunitetit ndërkombëtar pas përpjekjeve për paqe, transmeton Anadolu.
Macron tha se ka biseduar me Princin e Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman, para takimit, të cilin të dy udhëheqësit do ta bashkë-kryesojnë të hënën.
“Miratimi nga 142 vende i Deklaratës së New Yorkut (të korrikut) mbi zgjidhjen me dy shtete shënoi një pikë kthese në përcaktimin e një rruge drejt paqes dhe sigurisë së qëndrueshme në Lindjen e Mesme”, shkroi Macron në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
Ai theksoi se konferenca “duhet të na mundësojë të bëjmë një hap më tej në mobilizimin e komunitetit ndërkombëtar”.
Presidenti francez gjithashtu përsëriti mbështetjen e tij për parimin e “dy popujve, dy shteteve, paqes dhe sigurisë për të gjithë” si themeli i një zgjidhje të ardhshme.
Mbledhja e OKB-së do të përqendrohet në avancimin e një zgjidhjeje me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez.
Së fundmi, hetuesit e OKB-së arritën në përfundimin se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza, ku numri i të vdekurve ka tejkaluar 65.100. Rreth tre të katërtat e shteteve anëtare të OKB-së tashmë e njohin Palestinën, me Irlandën, Spanjën dhe Norvegjinë që zyrtarizuan njohjen në vitin 2024.