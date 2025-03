Macron: BE planifikon tarifa reciproke për çelikun dhe aluminin amerikan

“Nëse tarifat e SHBA-së për çelikun dhe aluminin konfirmohen, evropianët do të përgjigjen dhe për këtë arsye do të ketë tarifa reciproke”. “Sepse ne duhet të mbrohemi dhe duhet të mbrohemi”, tha Macron në një konferencë të përbashkët shtypi në Porto me kryeministrin portugez Luiz Montenegro.

“Ne nuk duhet të jemi në asnjë mënyrë të dobët përballë këtyre masave”, tha presidenti francez në fund të një vizite shtetërore në Portugali.

Bashkimi Evropian është i shqetësuar për tarifat e çelikut dhe aluminit që presidenti amerikan Donald Trump synon të vendosë, pavarësisht nga origjina e metaleve.

Trump njoftoi të mërkurën se synon të vendosë tarifa prej 25 për qind për të gjitha produktet e BE-së.

“Dhe, siç u njoftua në fillim të prillit, tarifat do të vendosen për produktet evropiane në këtë nivel, evropianët do të duhet të përgjigjen,” tha Macron.

