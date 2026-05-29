M-NAV: Nuk ka vështirësi ose probleme në trafikun ajror
Trafiku ajror në vend po zhvillohet pa vështirësi dhe në përputhje të plotë me procedurat ndërkombëtare të navigimit ajror, njoftoi sot M-NAV, kompania shtetërore që ofron shërbime të navigimit ajror.
Nga M-NAV mohojnë kategorikisht informacionet e publikuara së fundmi për probleme në funksionimin e trafikut ajror, duke i cilësuar ato si të pavërteta dhe të motivuara politikisht.
“Informacionet që dolën në publik lidhur me vështirësi në trafikun ajror janë plotësisht të pasakta dhe i hedhim poshtë në tërësi. Trafiku ajror po zhvillohet pa asnjë problem dhe sipas standardeve ndërkombëtare të navigimit”, thuhet në reagimin e kompanisë.
Sipas M-NAV, të gjitha sistemet kritike të navigimit janë të dyfishta, gjë që garanton funksionim të sigurt dhe eliminon çdo rrezik për cenimin e sigurisë së trafikut ajror.
Kompania sqaroi edhe pretendimet për mungesë të komunikimit të sigurt me pilotët përmes sistemit VHF, duke theksuar se aktualisht pika kryesore e komunikimit është Solunska Glava, nga ku zhvillohet komunikimi me avionët pa pengesa.
Në reagim, M-NAV akuzon individë të caktuar për përhapje të dezinformatave me prapavijë politike dhe interesa personale.
“Dezinformatat janë pjesë e propagandës politike ditore të individëve që synojnë përfitime personale, duke përfshirë padrejtësisht M-NAV-in në këto narrativa”, thuhet në deklaratë.