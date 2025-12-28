LVV parti e parë në 24 komuna, PDK në 2, AAK në një, LDK në asnjë

LVV parti e parë në 24 komuna, PDK në 2, AAK në një, LDK në asnjë

Lëvizja Vetëvendosje (LVV) ka dalë parti e parë në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare edhe në pjesën dërrmuese të komunave me shumicë shqiptare në Kosovë, sipas të dhënave preliminare.

LVV nuk ka arritur të renditet e para vetëm në Skenderaj, Drenas, komuna ku kryeson PDK, dhe Deçan ku AAK ka dalë e para, ndërsa në të gjitha komunat e tjera shqiptare ka siguruar epërsinë ndaj partive rivale.

LDK ka humbur në të gjitha komunat.
Si parti e parë, LVV ka dalë në komunat: Prishtinë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë, Mitrovicë, Podujevë, Vushtrri, Fushë Kosovë, Suharekë, Rahovec, Lipjan, Klinë, Malishevë, Shtime, Istog, Dragash, Obiliq, Viti, Kaçanik, Kamenicë, Hani i Elezit dhe Junik.

Ndërkohë, Lista Serbe ka dalë parti e parë në të gjitha komunat me shumicë serbe, duke ruajtur dominimin tradicional në këto zona.

Në komunën e Mamushës, sipas rezultateve preliminare, kryeson KDTP.

