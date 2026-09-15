LVV e LDK pezullojnë bisedimet për presidentin
Lëvizja Vetëvendosje (LVV) dhe Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) nuk planifikojnë t’i vazhdojnë bisedimet me njëra-tjetrën gjatë ditëve në vijim rreth çështjes së presidentit të ri të Kosovës, pas tërheqjes së Bekim Sejdiut nga kandidatura për postin e të parit të shtetit.
Nga LDK-ja, parti opozitare me 18 vende në Kuvendin e Kosovës, nuk e konsiderojnë të udhës të takohen për këtë çështje me përfaqësuesit e partisë në pushtet, LVV, para se Gjykata Kushtetuese e Kosovës të nxjerrë një vendim rreth asaj nëse konstituimi i legjislaturës së 11-të ndodhi në përputhje me Kushtetutën.
“Nuk ka takime, pa vendim të Gjykatës Kushtetuese”, tha shkurt nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri për Radion Evropa e Lirë, më 15 shtator.
Pezullimin e bisedimeve për presidentin e konfirmuan edhe burime të REL-it brenda LVV-së, sipas të cilave nuk është planifikuar ndonjë takim për këtë javë me përfaqësuesit e LDK-së.
Më 14 shtator, Partia Demokratike e Kosovës (PDK), subjekti më i madh opozitar, e dërgoi për shqyrtim në Kushtetuese procesin e konstituimit të Kuvendit, duke i kërkuar Gjykatës edhe masë të përkohshme.
Nga PDK-ja thanë se u ankuan të hënën për mënyrën e zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit, duke argumentuar se pushteti shkeli Kushtetutën me shpërfilljen e afateve kushtetuese për procesin e konstituimit të organit ligjvënës.
Sipas tyre, LVV-ja e shkeli afatin kushtetues prej 30 ditësh për konstituimin e Kuvendit, dhe procedurën për thirrjen e seancës çdo 48 orë deri në konstituimin e tij.
Gjykata Kushtetuese i tha Radios Evropa e Lirë të martën se kërkesa e PDK-së rreth konstituimit të Kuvendit është bashkuar me kërkesën tjetër të kësaj partie për formimin e Qeverisë.
“Kërkesat e bashkuara janë duke u proceduar”, thuhet në përgjigjen e Kushtetueses.
Një marrëveshje e arritur më 31 gusht midis LVV-së dhe LDK-së për nominimin e Bekim Sejdiut për president mori fund më 14 shtator, pasi vetë Sejdiu u tërhoq nga gara për kreun e shtetit, në mungesë të votave për t’u zgjedhur president.
Gjashtë nga deputetët e LDK-së u deklaruan kundër votimit të Sejdiut, i cili, sipas deklarimeve të kryeministrit Albin Kurti, kishte mbështetjen e vetëm 74 deputetëve. Për vlefshmërinë e votimit për presidentin kërkohet prania e të paktën 80 deputetëve në sallën e Kuvendit.
“Në rrethanat e krijuara, të karakterizuara nga mungesa e mbështetjes së nevojshme parlamentare për zgjedhjen time si president, dhe nga devijimi i tërë procesit në vorbullën e dinamikave dhe përplasjeve të brendshme politike, kam vendosur të tërhiqem nga kandidatura për president të Republikës së Kosovës”, shkroi Sejdiu në Facebook, të hënën.
Pas tërheqjes së Sejdiut, nevojitet marrëveshje tjetër midis partive politike për emrin e ri të kandidatit për president. Në rast se Kuvendi nuk do të arrinte ta zgjidhte presidentin, Kosova do të shkonte në zgjedhje të reja – të katërtat brenda dy vjetësh.
Megjithatë, analisti politik, Dritëro Arifi, vlerëson se nuk duhet të vazhdojnë bisedimet midis LVV-së dhe LDK-së, për shkak të kontestimit të Kuvendit të ri, nga i cili do të zgjidhej presidenti.
“Mendoj që nuk do të ishte mirë të vazhdonin negociatat. Çka nëse kthehemi në pikën zero? Pra, gjithçka do të ishte e kotë”, tha Arifi për Radion Evropa e Lirë.
Por, nëse Kushtetuesja konstaton se konstituimi i Kuvendit ishte në përputhje me ligjet, ai beson se marrëveshja për president do të mund të arrihej shpejt, nëse ekziston vullneti.
“Tash duhet të pritet, sepse nëse vendimi i gjykatës është pozitiv, shumë është e thjeshtë, brenda një ore mund të përfundojë gjithçka”, u shpreh Arifi.
LVV-ja dhe LDK-ja – e vetmja që ka pranuar të bisedojë me fituesen e zgjedhjeve për një marrëveshje për presidentin – nuk kanë treguar se cilët kanë qenë emrat e tjerë për të cilët është negociuar, para se të pajtoheshin për nominimin e Sejdiut.
Arifi vlerëson se, në rrethanat aktuale, kurdo që LVV-ja dhe LDK-ja iu kthehen negociatave, kandidimi i një deputeti të LDK-së për president, që është i pranueshëm për të gjithë deputetët dhe për LVV-në, do të ishte zgjidhja më praktike për të përmbyllur krijimin e institucioneve të reja të Kosovës.
Afati 60-ditor për zgjedhjen e presidentit ka nisur të ecë nga 13 shtatori, kur Kuvendi shpalli të mbyllur konstituimin, ndonëse Albulena Haxhiut më 4 tetor i mbaron mandati si ushtruese e detyrës së presidentit. /REL/