Lundrimi i ekonomisë në rrjedhën e krizave

Kriza me pandeminë Covid-19 dhe lufta Rusi-Ukrainë po na dëshmon se sa e brishtë është ekonomia botërore dhe, në të njëjtën kohë, sa e varur është nga resurset e avantazhet komparative të çdo shteti. Vendet perëndimore janë bashkuar në mbështetjen e tyre për Ukrainën, ndërsa lojtarë të tjerë të mëdhenj, si Kina dhe India, janë mënjanë.

Shkruan: Abil BAUSH, Shkup

Në muajin mars të vitit të kaluar ndodhi një situatë e pazakonshme në kanalin e Suezit. Një anije mallrash me emrin “Ever Given”, që është një nga anijet transportuese më të mëdha në botë, ngeci në kanal për plot 6 ditë. Ajo e bllokoi qarkullimin e mallrave dhe kështu shkaktoi një humbje për gati 10 miliard dollarë. Kjo ngjarje ishte një nga situatat më të rënda për transportin e mallrave dhe gjithashtu edhe një tronditje e madhe për zinxhirin e furnizimeve.

Modelet e ekonomisë tradicionale mundësuan parashikimin e trendëve ekonomikë deri në vitin 2008 me shfaqjen e krizës me kredi hipotekare në SHBA e ku si pasojë më së shumti u prek tregu financiar. Në këtë rast ekonomia globale vërtetoi se sa shumë është e brishtë. Por, kjo krizë i shfaqi rezultatet e saj edhe më vonë, kur filluan të paraqiten borxhet publike të shteteve ,si p.sh Greqisë. Pas asaj krize të madhe financiare, që zgjati për një dekadë, tregjet financiare nuk ishin njësoj. E në momentin kur filluan të rikuperohen dhe të kalojnë në ciklin e ekspansionit nga faza e recesionit, u shfaq pandemia me Covid-19. Kjo pandemi jo vetëm që i rrezikonte njerëzit, por gjithashtu kishte ndikim të madh edhe në aktivitetin ekonomik.

Gjatë periudhës së pandemisë me Covid-19 shtetet filluan të kthehen në ekonominë e tyre nacionale, sepse u paraqit mungesa në furnizimin e shumë produkteve. Pas riaktivizimit, ekonomia u ballafaqua me mungesë të resurseve energjike dhe derivateve të naftës dhe u rishfaq inflacioni nga politikat ekonomike që ndërmorën shtetet për ruajtjen e fuqisë së konsumatorit. Në momentin kur ekonomisë i nevojitej paqe dhe mirëqenie, shfaqet pushtimi rus ndaj Ukrainës, i cili po nxit një krizë sigurie dhe humanitare në Europë. Kjo krizë po vë në sprovë vlerat dhe solidaritetin e shteteve perëndimore, e sidomos shteteve të zhvilluara ekonomike. Në një situatë kur kostot njerëzore dhe ekonomike janë të mëdha, shpërnguljet e detyruara të popullsisë, shkatërrimi i infrastrukturës dhe zinxhiri i furnizimit do të rëndojnë shumë mbi ekonominë botërore. Europa, në përgjithësi, do të ndikohet drejtpërdrejt dhe tërthorazi nga lufta, e cila do ta ketë shumë të vështirë të vendosë stabilitetin në rajon dhe kohezionin social.

Përderisa lufta intensifikohet, sanksionet perëndimore po bëhen më të rënda – SHBA, BE, Mbretëria e Bashkuar dhe shumë vende të tjera u bashkuan për të përjashtuar Rusinë nga tregjet financiare. Bankave nuk u lejohet më të investojnë në borxhin sovran rus. Pas kësaj Rusia nuk do jetë në gjendje të kryejë transaksione në valuta të huaja, ndërsa bankat ruse janë hequr nga rrjeti i pagesave Swift, një sanksion ky i paprecedentë. Si përgjigje ndaj këtij sanksioni, Banka Qendrore e Rusisë i ka kufizuar rezervat e valutave të huaja, gjë që ka bërë që Rubla mos lejojë të zhvlerësojë me një rënie të lirë. Por, siç shihet, ekonomia ruse po shkon drejt një recesioni të thellë. Pushtimi rus i Ukrainës rezulton me komplikime në vendimet e ardhshme për ritmin e politikës monetare nga Bankat Qendrore. Përpara luftës Rusi-Ukrainë ne kishim një situatë të inflacionit në rritje, që i shtyn bankat qendrore ta fillojnë shtrëngimin e politikave të tyre monetare. Lufta vetëm se do ta përkeqësojë inflacionin dhe do të jetë afatgjate, ndërsa paqëndrueshmëria e përgjithshme gjeopolitike ka të ngjarë ta pengojë aktivitetin ekonomik dhe të çojë në rritje të trazirave të tregut financiar. Stabiliteti financiar ka qenë një prioritet i rëndësishëm për bankat qendrore kryesore gjatë dekadës së fundit, gjë që rezultoi në politikat aktuale monetare. Është e vështirë të imagjinohet një skenar ku bankat qendrore e braktisin papritur objektivin e stabilitetit financiar. Tregjet financiare, gjithashtu, duket se janë të vetëdijshme për këtë, pasi tani kanë vlerësuar rritje të normës së interesit në vitin 2022 në krahasim me disa javë më parë. Për momentin, politikat e bankave qendrore u përmbahen planeve të tyre shtrënguese afatshkurtre, por ato mund të ndryshojnë në gjysmën e dytë të vitit 2022 për shkak të luftës dhe pritjeve që mund të ketë aktiviteti ekonomik.

Përveç kësaj, Rusia dhe Ukraina prodhojnë lëndë të para që janë të nevojshme për shumë industri, duke përfshirë industrinë e ndërtimtarisë, automobilave dhe të agronomisë. Çmimet e mallrave tashmë janë mjaft të rritura, kjo si pasojë e inflacionit nga pandemia, por tani janë rritur dhe vazhdojnë të rriten si pasojë e shpërthimit të luftës. Eksportuesit e mallrave do të përfitojnë nga rritja e çmimeve dhe këtu dallohen SHBA, Amerika Latine dhe Afrika e Jugut. Nga ana tjetër, do të vuajnë importuesit e mallrave kryesisht në Europë dhe Azi. Nëse konflikti zgjat më shumë, presionet globale të inflacionit do të vazhdojnë të rriten më tej, duke ndikuar në fuqinë blerëse të konsumatorëve.

Ndërkohë, ndërprerjet financiare kanë qenë më të rëndësishme për vendet (në mënyrë indirekte) të përfshira në konflikt. SHBA-ja ka të ngjarë ta mbajë vrullin e saj të rritjes në një afat të shkurtër, duke pasur parasysh lidhjet e kufizuara tregtare me Rusinë, ndërsa Kina duhet të ndikohet më pak, sepse ka zgjedhur të mos përfshihet në konflikt. Megjithatë, pasiguria dhe ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit do të rëndojnë në perspektivat ekonomike dhe parashikimet për rënie të aktivitetit ekonomik.

Lufta ka pasoja edhe për politikat e qeverisë, kjo veçanërisht në Evropë. Perspektiva ekonomike pa dyshim do të përkeqësohet dhe kjo në veçanti do të ndjehet në familjet me të ardhura më të ulëta, të cilat do ta vuajnë nga periudha e zgjatur e inflacionit të ngritur, i shkaktuar nga lufta. Qeveritë mund të përpiqen ta zbusin goditjen nga rritja e inflacionit, duke kompensuar një pjesë të rritjes së kostos, ndërsa në të njëjtën kohë i zgjerojnë shpenzimet e tyre për mbrojtjen. Përveç kësaj, vendet europiane do të duhet t’i shtojnë përpjekjet e tyre fiskale për t’i ndihmuar refugjatët që ikin nga Ukraina.

Ndryshimet e politikës ekonomike në eurozonë ndoshta duhet të shihen në një këndvështrim tjetër nga periudha para fillimit të luftës në Ukrainë. Së pari, lufta mund të jetë një pikë kthese në krijimin e një bashkimi politik, sepse veprimi politik kundër pushtimit rus, sanksionet kolektive dhe rritja e bashkëpunimit ushtarak mund të çojnë gjithashtu në një zhvendosje drejt një rritjeje të mëtejshme të buxhetit të BE-së. Këtë rritje e vërejtëm nga masat që ndërmerreshin nga pandemia me COVID. Së dyti janë shpenzimet për mbrojtje – Gjermania ndërmori investime 100 miliardë euro për mbrojtje, që janë përgjigje ndaj rrethanave. Së treti, investimet në alternativa energjetike duhet të intensifikohen dhe kjo duhet bërë jo vetëm për ta reduktuar varësinë nga nafta dhe gazi natyror rus, por veçanërisht për të vazhduar ndaj ndryshimeve klimatike.

Ndjenja e rrezikut ka të ngjarë të mbizotërojë për sa kohë që ka pasiguri për zgjatjen e luftës dhe ndikimin e sanksioneve perëndimore, por edhe për përgjigjen ruse. Kjo do të çojë në nivele të larta të paqëndrueshmërisë dhe një vazhdimësi të një rënie të lirë ekonomike. Shtete tona duhet të mendojnë më shumë për ekonomitë e tyre nacionale, të rikthehen në rritjen e kapaciteteve të tyre prodhuese, në rritjen e rudimenteve bujqësorë, por duke investuar seriozisht në një periudhë afatgjate në resurset njerëzore e në infrastrukturë, duke krijuar lëvizje më të shpejtë të mallrave dhe njerëzve, si dhe duke investuar në kapacitetet administrative, si dhe në potencialin e rritjes së kapitalit. Në vendet tona, politikat e kursimit duhet të zëvendësohen me menaxhimin e politikave integruese afatgjate, duke krijuar qëllime politike që kanë ndikim në gjithë shoqërinë.