Lukaku për stolin e Belgjikës: Nuk ka dyshim, Henry është trajneri i ardhshëm i “djajve të kuq”

Pas largimit të Roberto Martinez, nga stoli i Kombëtares belge, pas paraqitjes së dobët, në Kupën e Botës, në Katar, aludimet se kush do të marrë në dorë, “frerët” e Belgjikës kanë qenë të shumta.

Në një intervistë për Sky Sport, Lukaku është shprehur se trajneri i ardhshëm i “djajve të kuq” do të jetë ish-sulmuesi francez, Thierry Henry.

“Për mua, Henry është trajneri i ardhshëm i Belgjikës. Nuk ka dyshim. E them hapur, ai do të jetë trajneri i ardhshëm. Ai ka respektin e të gjithë lojtarëve, ai ka fituar gjithçka. Ai di të trajnojë, ai e di se çfarë duhet të bëjmë për të arritur atje. Ai e di, ekipi, liga, stafi. Për mua ai është trajneri ideal për kombëtaren tonë. Pastaj nuk e di se kë do të punësojnë.

Por nuk mendoj se Belgjika duhet të fillojë nga e para. Ky brez nuk ka fituar deri më tani, por ne duhet të vazhdojmë të përpiqemi për të fituar. Ai dëshiron të fitojë dhe nuk mendoj se federata do të marrë një trajner që dëshiron të ndryshojë gjithçka dhe të fillojë nga e para. Për mua, nuk ia vlen.”,- u shpreh shtatlarti belg.