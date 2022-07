Luis Suarez mund të përfundojë të Milani, por Monza vazhdon të rivalizojë

Gazeta spanjolle AS shkruan se AC Milan është një hap larg nënshkrimit të Luis Suarezit, por edhe klubi i Silvio Berlusconit, AC Monza, po këmbëngul për të bindur lojtarin.

Italianët e promovuar në elitë premtojnë se do të paguajnë 4 milionë euro për sulmuesin veteran, përveç kësaj edhe bonuse dhe të drejtat e imazhit.

Agjenti Marco Kirdemir, i cili ka marrëdhënie të mira me lojtarë spanjollë apo futbollistë që kanë kaluar nëpër Spanjë, ka bërë deklarata të rëndësishme për sulmuesin uruguaian Luis Suarez.

“Unë i sjell oferta Suarezit. Prandaj, jam në komunikim të vazhdueshëm me të, e di se çfarë oferta merr. Fenerbahce e ka kontaktuar drejtpërdrejt. Ata ofruan 6 milionë euro, por Suarez e refuzoi këtë ofertë”.

“Ai dëshiron të luajë në Itali. Janë dy oferta. Njëri erdhi nga AC Monza. Prej aty ka marrë një ofertë prej 4 milionë eurosh. Por meqenëse vlera e imazhit është e lartë, do të ketë edhe marrëveshje imazhi. Paga e tij do të rritet”, ka thënë ai.

Tani mbetet të shihet se ku do të përfundojë sulmuesi uruguaian.