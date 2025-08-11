Luis Enrique prek zemrat: Finalja më solli ndër mend vajzën time Xana, që nuk jeton më
Trajneri i PSG-së, Luis Enrique, ka treguar se fitorja e skuadrës së tij në finalen e Ligës së Kampionëve ndaj Inter i solli në mendje vajzën e tij të ndjerë, e cila ndërroi jetë në mënyrë tragjike gjashtë vite më parë.
“E dini tashmë çfarë ka kaluar familja jonë me humbjen e vajzës time, Xana, e cila ndërroi jetë në vitin 2019 në moshën nëntëvjeçare”.
“Kjo ndeshje ishte një prekje e fundit që më kujtoi se e vogla Xana e donte vrapimin në fushë dhe do ta kishte shijuar këtë moment dhe në fakt e shijoi, përmes motrës dhe vëllait të saj, përmes nesh, prindërve të saj”.
“Ishte një moment i bukur dhe emocional, sepse të gjitha familjet e lojtarëve dhe stafit ishin të pranishme në stadium. Dhe ne duam më shumë. Duam ta përjetojmë sërish”, përfundoi trajneri spanjoll.
Xana ishte parë duke valëvitur flamurin e Barcelonës pas fitores së Ligës së Kampionëve në vitin 2015, hera e fundit që katalanasit fituan trofeun më të rëndësishëm evropian për klube.
Fitorja e PSG-së ndaj Interit shënoi herën e parë në histori që skuadra parisiene ngre trofeun me ‘veshë të mëdhenj’./Telegrafi/