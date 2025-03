Lufta tregtare e Trump zgjerohet globalisht, pasi tarifat prej 25 për qind për aluminin dhe çelikun hyjnë në fuqi

Lufta tregtare e Donald Trumpit është zgjeruar për të mbuluar botën, me tarifa 25 për qind për të gjitha importet e çelikut dhe aluminit në SHBA që kanë hyrë në fuqi nga sot.

Ato ishin njoftuar në mesin e shkurtit, ndërsa investitorët e tregut të aksioneve brohoritën agjendën e presidentit Trump ‘Amerika e para’, e cila pa vetëm Meksikën, Kanadanë dhe Kinën të ishin nën presionin fillestar.

Ndërsa janë miratuar dy raunde tarifash ndaj Kinës, tarifat 25 për qind për disa tregti ndërkufitare kanadeze dhe meksikane janë tërhequr deri më 2 prill, transmeton Telegrafi.

Tarifat që fillojnë sot janë të dizajnuara për të mbrojtur prodhimin amerikan dhe për të rritur vendet e punës, duke i bërë produktet e prodhuara nga jashtë më pak tërheqëse.

Ato kërcënojnë të bëjnë më të shtrenjta koston e gjërave si makinat deri te kanaçet e pijeve joalkoolike.

Kanadaja është eksportuesi më i madh i çelikut dhe aluminit në Amerikë. Megjithatë, Shtëpia e Bardhë të martën u tërhoq nga një kërcënim për të dyfishuar tarifat e vendit në 50 për qind.

BE do të hakmerret me 26 miliardë euro kundër tarifave ndaj mallrave amerikane duke filluar nga 1 prilli, tha Komisioni Evropian të mërkurën në mëngjes.

Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen tha se ajo mbetet e hapur për “dialog kuptimplotë” me SHBA.

Gjatë mandatit të parë të Trump, blloku u kundërpërgjigj me akuza për produkte të tilla si burbon dhe xhinse.

Tarifat amerikane janë gjithashtu një kërcënim për eksportet e çelikut në Mbretërinë e Bashkuar – me vlerë 350 milionë funte në vit – me pjesën më të madhe të asaj që vjen nga çeliku inoks.

Sekretari i Biznesit, Jonathan Reynolds tha të mërkurën në mëngjes se megjithëse ishte i zhgënjyer, nuk do të kishte asnjë hakmarrje të menjëhershme nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ndërsa negociatat vazhdojnë për një marrëveshje më të gjerë tregtare me SHBA.

“Unë do të vazhdoj të angazhohem ngushtë dhe produktivisht me SHBA-në për të nxitur çështjen për interesat e biznesit të Mbretërisë së Bashkuar”, tha ai.

Organi i industrisë UK Steel tha se ishte një partner tregtar me SHBA-në, jo një kërcënim.

Çdo rënie e kërkesës në mesin e klientëve amerikanë do t’i lërë prodhuesit të përpiqen për tregje të reja, megjithëse disa mund të drejtohen në projekte vendase brenda Mbretërisë së Bashkuar.

Ky çelik mund të jetë tërheqës pasi Kina, prodhuesi më i madh në botë i çelikut, ka kërcënuar të kufizojë eksportet e saj në përgjigje të tarifave të Trump.

Presidenti Trump është nën presion në rritje për t’u rikthyer, veçanërisht në betejën e tij të planifikuar me fqinjët më të afërt Meksikën dhe Kanadanë.

Tregjet kanë ndezur regjimin tarifor, me shqetësimet rreth efekteve të çmimeve më të larta të importeve që kanë përkeqësuar ekonominë e SHBA-së së pari duke u parë përmes tregjeve të monedhës dhe obligacioneve.

Dollari ka humbur rreth pesë cent kundrejt funtës dhe vetëm ndaj një euroje të ringjallur gjatë javëve të fundit. /Telegrafi/

