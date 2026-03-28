Lufta SHBA-Iran: Vance mohon praninë afatgjate, thotë se çmimet e karburantit do të ulen

Derisa lufta SHBA-Izrael kundër Iranit hyn në muajin e dytë, zv/presidenti i SHBA-së, JD Vance, dha garanci se SHBA-ja nuk ka plane për të qëndruar në Iran për një periudhë të zgjatur pas operacioneve ushtarake, transmeton Anadolu.

Duke folur për gazetarin e pavarur Ben Johnson, Vance theksoi se përfshirja ushtarake amerikane është e kufizuar dhe e përkohshme. Ai tha se SHBA-ja do të përmbushë objektivat e saj shpejt dhe do të tërhiqet.

“Presidenti ka qenë shumë i qartë për këtë, se nuk jemi të interesuar të qëndrojmë në Iran një vit më vonë apo dy vite më vonë”, tha Vance.

Ai shtoi se SHBA-ja thjesht po kryen detyrat e saj dhe do të largohet së shpejti nga vendi.

“Do të largohemi së shpejti dhe çmimet e karburantit do të ulen”, premtoi ai.

Zelensky: Evropa duhet të jetë më e fortë se çdo udhëheqës që ka pikëpamje anti-evropiane

Zelensky: Evropa duhet të jetë më e fortë se çdo udhëheqës që ka pikëpamje anti-evropiane

Shtatëvjeçari i paralizuar nga një sulm izraelit lufton për t’u rikuperuar në Gaza

Shtatëvjeçari i paralizuar nga një sulm izraelit lufton për t’u rikuperuar në Gaza

22 të vdekur pasi një varkë migrantësh shpëtohet pranë një ishulli grek

22 të vdekur pasi një varkë migrantësh shpëtohet pranë një ishulli grek

Franca prezanton paketë emergjente prej 80 milionë dollarësh kundër rritjes së çmimeve të energjisë

Franca prezanton paketë emergjente prej 80 milionë dollarësh kundër rritjes së çmimeve të energjisë

Ushtria siriane: Një bazë ushtarake u shënjestrua në një sulm nga territori irakian

Ushtria siriane: Një bazë ushtarake u shënjestrua në një sulm nga territori irakian

SHBA ka lëshuar mbi 850 raketa Tomahawk ndaj Iranit, rriten shqetësime për rezervat

SHBA ka lëshuar mbi 850 raketa Tomahawk ndaj Iranit, rriten shqetësime për rezervat