Lufta në Ukrainë, Zelensky: Javën e ardhshme takim i nivelit të lartë për t’i dhënë fund luftës

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky tha sot se mund të zhvillohet një takim i nivelit të lartë, javën e ardhshme për të diskutuar mënyrat për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.

“Javën e ardhshme, do të zhvillohen negociata të rëndësishme, jo vetëm për delegacionin tonë, por edhe për mua. Ne po përgatisim terren të fortë për këto negociata”, tha sot Zelensky në videomesazhin e tij.

Ai nuk dha asnjë detaj. Megjithatë, pas negociatave midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës për një plan paqeje, është e mundur që Zelensky të takohet sërish me presidentin amerikan, Donald Trump.

Të dyja palët, kohët e fundit sinjalizuan se ndajnë kryesisht të njëjtin qëndrim.

Sipas tyre, kishte vetëm disa dallime të vogla, megjithëse është e mundur që kjo në të vërtetë t’i referohet çështjes qendrore të lëshimeve territoriale nga Ukraina.

Presidenti rus, Vladimir Putin ka përsëritur se nuk do të ketë marrëveshje nëse ushtria ukrainase nuk tërhiqet nga pozicionet e saj të fundit në rajonet e Donetskut dhe Luhanskut të Donbasit.

Ukraina, deri më tani ka refuzuar dhe kërkon të mos heqë dorë ligjërisht nga territori i pushtuar.

“Lufta ruse vazhdon dhe të gjithë dëgjojmë se Rusia po shpërfill përpjekjet e fuqive të mëdha të botës për t’i dhënë fund luftës me një paqe të qëndrueshme”, tha Zelensky.

