Lufta në Ukrainë do të hyjë në ‘fazë të re’, paralajmëron Ministria britanike e Mbrojtjes

Lufta në Ukrainë do të hyjë në një fazë të re, thanë sot në mëngjes shefat e inteligjencës ushtarake britanike.

Forcat ruse janë “pothuajse me siguri” duke u grumbulluar në jug në përgatitje për një kundërsulm nga Ukraina, paralajmëroi Ministria e Mbrojtjes (MM), raporton skynews.

Karvane të gjata kamionësh ushtarakë, tanke dhe artileri të tërhequr po lëvizin në jugperëndim larg rajonit të Donbasit në Ukrainën lindore, njoftoi Ministria e Mbrojtjes në Twitter në një përditësim të inteligjencës, transmeton Telegrafi.

“Lufta e Rusisë kundër Ukrainës është gati të hyjë në një fazë të re, me luftimet më të ashpra që do të zhvendosen në një vijë fronti afërsisht 350 km që shtrihet në jugperëndim nga afër Zaporizhzhia në Kherson, paralel me lumin Dnieper”, shkruan në Twitter.

Grupet taktike të batalionit – të përbërë nga 800 deri në 1,000 trupa – janë vendosur në Krimenë e aneksuar dhe pritet të mbështesin trupat ruse në Kherson, sipas përditësimit të Ministrisë së Mbrojtjes.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 August 2022

Pajisjet besohet gjithashtu se janë zhvendosur nga Rusia kontinentale dhe zonat e pushtuara nga Moska – duke përfshirë Melitopol, Berdiansk dhe Mariupol – përmes urës Kerç në Krime.

Kievi po fokusohet në shënjestrimin e urave, depove të municioneve dhe lidhjeve hekurudhore me frekuencë në rritje në rajonet jugore.

Çelësi i kësaj strategjie është nxitja e rëndësishme hekurudhore që lidh Kherson me Krimenë, me një kombinim të efekteve “blloko, dëmto, mohon, shkatërro dhe prish” që do të vendosen me shpresën për të penguar aftësinë e Rusisë për të rifurnizuar logjistikisht.

Paralajmërimi i Ministrisë së Mbrojtjes vjen disa orë pasi Kievi dhe Kremlini fajësuan njëri-tjetrin për bombardimet ndaj termocentralit më të madh bërthamor në Evropë në Zaporizhzhia.

Fabrika u kap nga forcat ruse në mars, por vazhdon të drejtohet nga teknikë ukrainas.

Ndërkohë, qyteti jugor i vijës së frontit, Mykolaiv, vendosi një shtetrrethim jashtëzakonisht të gjatë nga e premtja vonë deri në mëngjesin e hershëm të së hënës, ndërsa autoritetet përpiqen të kapin njerëzit që bashkëpunojnë me rivalët rusë, tha guvernatori i rajonit.

Rreth 131 vdekje, përfshirë një fëmijë, janë regjistruar në qytetin port jugor, që ndodhet në Detin e Zi, që nga fillimi i pushtimit.

Shtatë fëmijë janë në mesin e 590 personave të tjerë të plagosur në sulmet në Mykolaiv.

Ministria e Jashtme e Ukrainës tha se pasojat e goditjes së një reaktori operativ janë “ekuivalente me përdorimin e një bombe atomike” – pasi presidenti Volodymyr Zelenskyy kërkoi sanksione të reja ndaj industrisë bërthamore ruse.

Por ministria ruse e mbrojtjes u kundërpërgjigj duke pretenduar se ishte çështje fati që u shmang një rrjedhje rrezatimi.

Në fillim të kësaj jave, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, paralajmëroi njerëzimin “vetëm një keqkuptim larg asgjësimit bërthamor” – duke përmendur pushtimin e Ukrainës nga Rusia në mesin e krizave “me nëntone bërthamore të acaruara”. /Telegrafi/