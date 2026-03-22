Lufta në Lindjen e Mesme, linjat ajrore humbën mbi 50 miliardë dollarë
20 linjat ajrore më të mëdha të listuara në botë kanë humbur rreth 53 miliardë dollarë në vlerë tregu që nga fillimi i luftës midis Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit në shkurt, sipas një raporti në Financial Times.
Konflikti ka shkaktuar trazira serioze në industrinë e aviacionit, pasi disa kompani janë detyruar të pezullojnë fluturimet komerciale drejt vendeve të Lindjes së Mesme për arsye sigurie.
Në të njëjtën kohë, drejtuesit e industrisë po paralajmërojnë për mungesa të mundshme të karburantit ndërsa lufta hyn në javën e katërt. Karburanti i avionëve, i cili përbën rreth një të tretën e kostove operative të linjave ajrore, është dyfishuar që nga 28 shkurti.