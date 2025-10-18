“Lufta” e tarifave tregtare, Kina kërkon rifillimin e shpejtë të negociatave me SHBA-të
Kina është shprehur e gatshme të rifillojë sa më parë negociatat tregtare me Shtetet e Bashkuara, në përpjekje për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm të tarifave, raportoi të hënën agjencia shtetërore Xinhua.
Tensionet mes dy ekonomive më të mëdha në botë janë intensifikuar gjatë javës së fundit, pasi Pekini njoftoi masa të reja kontrolli mbi eksportet e metaleve të rralla dhe teknologjive për përpunimin e tyre – një lëvizje që shihet si përgjigje ndaj presioneve të vazhdueshme të Uashingtonit.
Ndërkohë, Scott Bessent deklaroi se javën e ardhshme do të zhvillojë një takim me He Lifeng në kuadër të përgatitjeve për raundin e ri të negociatave.
Në të njëjtën linjë, presidenti amerikan ka përsëritur se është i gatshëm të takohet së shpejti me presidentin kinez Xi Jinping, duke sinjalizuar dëshirën e Uashingtonit për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm në marrëdhëniet tregtare.