Lufta e Putinit nuk do të mbarojë derisa perandoria Sovjetike të rindërtohet

Duhet të jetë e qartë për të gjithë se Putini nuk ka interes për paqe, diçka që Sir Keir Starmer e theksoi sot në samitin e “Koalicionit të të Gatshmëve”, ku liderët diskutuan forcimin e një armëpushimi.

Kryeministri deklaroi: “Nëse Putini është serioz për paqe, është shumë e thjeshtë, ai duhet të ndalojë sulmet e tij barbare ndaj Ukrainës dhe të pranojë një armëpushim.” Por asnjë prej këtyre rezultatesh nuk duket se është ndonjëherë i mundshëm. Putini pretendon se po fiton, kështu që pse do të ndalonte tani dhe të pranojë dështimin pasi ka sakrifikuar një milion jetë?

Kërkesat e presidentit rus që ne të trajtojmë, atë që ai e quan “shkakun e luftës” janë plotësisht të papranueshme. Ai dëshiron që NATO të kthehet në kufijtë e vitit 1997, me shtetet baltike, Finlandën dhe Suedinë që duhet të largohen. Ai kërkon integrimin e plotë të tokave të kapura në Rusi dhe njohjen ndërkombëtare të kësaj. Ai insiston që nuk duhet të ketë ushtarë të NATO-s në Ukrainë, dhe le të mos e harrojmë arsyen e tij – të cilën na e ka thënë për shumë vite – për invazionin ilegal. Ai kërkon ribashkimin e plotë të gjithë Ukrainës me Rusinë dhe shkëputjen e SHBA-së nga Evropa.

Putini e ka arritur pothuajse të fundit prej këtyre objektivave, dhe agjencitë perëndimore të inteligjencës vlerësojnë se ai mendon se mund ta arrijë objektivin e tij kryesor, veçanërisht pasi po bën përparim përgjatë shumicës së vijës së kontaktit. Kur kam biseduar me njerëz pranë Pokrovsk dje, të cilët ishin përballë një sulmi me gaz dhe u detyruan të tërhiqen, kjo nuk arriti as të raportohej në kanalet e lajmeve – u hesht nga të gjithë ato fjalë të nxehta që vinin nga Moska, Uashingtoni dhe kryeqytetet evropiane.

Dëmet e Rusisë kanë kaluar së fundmi shifrën e një milionit dhe Putini e di që ai do të përballet me një zgjuarje të madhe me “Nënat e Rusisë”, pasi pluhuri të ulet pas kësaj lufte – ai do të dëshirojë ta shtyjë këtë moment sa më shumë që të mundet. Ai është shumë i vetëdijshëm që ishin nënat që e detyruan Kremlinin në një disfatë të turpshme dhe tërheqje nga Afganistani në vitin 1984, pasi ushtria ruse pati 17,000 të vdekur. Ai mund ta shtrijë këtë derisa Rusia të jetë në një gjendje lufte, dhe ushtarët e zakonshëm nuk mund të udhëtojnë nëpër botë për të gjetur të vërtetën, por kur ata të mund të udhëtojnë, ai do të jetë në telashe, në telashe të mëdha.

Britania e Madhe dhe Evropa, me ose pa Trump, duhet të shqyrtojnë të gjitha opsionet. Putini reagon vetëm ndaj forcës. Një zonë ndalim-fluturimi mbi Ukrainë ose ushtarë të NATO-s në terren, mund të pengonin përparimin rus drejt perëndimit. Vetëm kur Putini të dijë se ne do të angazhohemi plotësisht në këtë luftë, ai do ta shqyrtojë seriozisht paqen. Shumë në Evropë që studiojnë Putinin dhe Rusinë në detaje e dinë se ai nuk do të ndalet në Ukrainë, nëse merr Kievin. Në fakt, ai dëshiron të rindërtojë Bashkimin Sovjetik, dhe ka thënë aq sa për këtë çdo herë që ka folur gjatë viteve.

Interesi kryesor i Presidentit Trump në Ukrainë, duket të jetë fitimi i një shume të shpejtë nga materialet e rralla të tokës së Ukrainës. Megjithatë, Putini ka thënë që mund t’i marrë ato gjithsesi.

Trump e di që ndërsa kombet evropiane rrisin shpenzimet për mbrojtjen, ka mundësi për kompanitë amerikane të mbrojtjes që të pasurohen, por anulimi i disa porosive për avionët luftarakë F-35 këtë javë është më shumë i mundshëm, të bëjë që ai të shtyhet për mbrojtjen e Ukrainës sesa thirrjet e Starmer dhe Macron për ndihmë. Nëse kjo lëvizje për të anulluar pajisjet ushtarake amerikane bëhet e zakonshme, Trump do të ketë një kokëçarje të madhe financiare që do të dëshirojë ta ndalojë, shpejt.

“Shkaku i luftës” që përmend Putini, është thjesht një kod i Kremlinit për zgjerimin e NATO-s. Moska nuk mund ta pranojë që vendet e tjera kanë agjenci, dhe zgjerimi i NATO-s është i nxitur nga sjellja e tepërt e Rusisë ndaj fqinjëve të saj dhe jo sepse NATO është në mënyrë të natyrshme zgjeruese. Putini nuk do paqe; ai ende synon fitoren e plotë në Ukrainë dhe beson se mund ta arrijë atë.

Ne, veçanërisht në Evropë, duhet të kuptojmë realitetin e pozicionit të Putinit dhe të planifikojmë në përputhje me këtë. Trump nuk do të nxjerrë një “arush paqeje” nga shëmbëlltyra së shpejti./ The Telegraph.

