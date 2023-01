Luani sulmoi “zbutësin” e kafshëve – gjatë një shfaqjeje cirku në Rusi

Një trajnere luani i shpëtoi jetën burrit të saj kur ai u përfshi në një përleshje mes kafshëve gjatë një shfaqjeje cirku në Rusi.

Alexey Makarenko, 42 vjeç, po argëtonte një audiencë me prindër dhe fëmijë në Cirkun Shtetëror të Sochit me 1.200 vende, kur dy luanë meshkuj u kthyen kundër njëri-tjetrit.

Ai hyri për të ndaluar përleshjen, por një luan i tretë u hodh mbi të nga prapa, përpara se ta tërhiqte zvarrë në tokë dhe ta sulmonte brenda arenës së mbyllur.

Gruaja e tij Olga Borisova, 43 vjeçe, nxitoi me një kamxhik për të trembur bishën ndërsa stafi intervenoi, raporton metro.

Makarenko hodhi një mbështetëse skene mbi kafshën që po largohej, ndërsa ajo u hodh jashtë skenës dhe u përkul pranë gruas së tij, duke lënë disa në audiencë të pyesin nëse e gjithë kjo ishte pjesë e aktit.

Luani kishte ‘thyer dhe zhytur dhëmbët’ në të, duke e lënë atë me çarje dhe shenja të thella kafshimi në shpatullat dhe shpinën. /Telegrafi/