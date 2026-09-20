LSM: Shporta sindikale arrin në 69.432 denarë
Krahasuar me vlerën e shportës minimale sindikale për gushtin e vitit 2026, e cila ishte 68.675 denarë, ajo është rritur me 757 denarë.
Vlera e shportës minimale sindikale për shtatorin e vitit 2026 është 69.432 denarë.
Kjo, sipas Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, krahasuar me vlerën e shportës minimale sindikale për gushtin e vitit 2026, e cila arriti në 68.675 denarë, është rritur për 757 denarë.
Struktura e shportës së re të konsumit për muajin shtator 2026 Mujore në denarë Struktura në përqindje:
01 Ushqime dhe pije 25.259 36,402
Veshje dhe këpucë 6.799 9,803
Banimi, uji, energjia elektrike dhe gazi 6.379 9,204
Higjiena personale dhe mirëmbajtja e higjienës në shtëpi 2.699 3,905
Shëndetësia 1.196 1,706
Transporti 5.409 7,807
Komunikimet 3.677 5,308
Rekreacioni dhe kultura 5.592 8,109
Arsimi 7.192 10,410
Restorante dhe hotele 4.130 5,911
Mallra dhe shërbime të tjera 1.100 1,6
Gjithsej shporta e konsumit 69.432 100,0
Siç raportoi sot Federata e Sindikatave të Maqedonisë së Veriut, me një apartament me qira prej 60 metrash katrorë për muajin shtator arrin në 84.807 denarë.