LSM: Qeveria përmbush premtimin për rritjen e pagave, Kuvendi ta tërheq propozimin për ditën e dielë të punës

Qeveria nesër do ta realizojë rritjen e premtuar lineare të pagave të punëtorëve në sektorin publik prej 2.806 denarë, ndërsa Kuvendi do të tërheqë propozim-amandamentet e Ligjit për marrëdhënie pune që e diela të jetë ditë pune në vendet turistike, kërkoi sonte nga Ohri, Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë. Ndryshe, ata kanë paralajmëruar vendim për grevë të përgjithshme dhe bllokadë të të gjitha institucioneve.

Kryetari i LSM-së Darko Dimovski në një konferencë për media tha se punëtorët, anëtarët e tyre kanë shprehur shqetësimin për shpalljen e ministrit të Ekonomisë Kreshnik Bekteshi të dielën për ditë pune në vendet turistike, pa specifikuar se cilat vende do të mbulohen.

“Kemi pakënaqësi të madhe te punëtorët, sepse një përfitim i madh për ta është dita e diel jopune dhe nuk ka asnjë çmim që do t’i bënte ata të punojnë të dielën, duke e ditur që ditën e kalojnë bashkë me familjet e tyre. Ne konsiderojmë se propozimi nga Ministria e Ekonomisë është jashtëzakonisht i papranueshëm për ne, përfaqësuesit e punëtorëve, sindikatave dhe punëtorëve në tregti dhe kërkojmë nga Kuvendi që të mos i votojë këto ndryshime ligjore për të mos dëmtuar punëtorët dhe të mos rëndohen të drejtat e punëtorëve”, theksoi Dimovski.

Ai bëri të ditur se të premten do të marrin vendim përfundimtar për një grevë të përgjithshme, e cila për momentin, sipas kryetarit të LSM, është e pashmangshme për shkak të përfundimit të masave për kufizimin e produkteve bazë dhe njoftimeve nga tregtarët me shumicë dhe pakicë për më shumë se 10-të për qind rritje çmimi.

“Prandaj i bëj apel Qeverisë si partner i tretë social dhe atë që na ka premtuar gjatë negociatave për marrëveshjen e përgjithshme dhe kolektive për sektorin publik ku tha me buxhetin plotësues dhe buxhetin e ri për kryerje do të parashikojnë mjete për punëtorët për një rritje lineare prej 2.806 denarë ta bëjnë nesër nëse dëshiron ta shmangë atë që është e drejta dhe obligimi ynë ligjor, e ajo është grevë e përgjithshme dhe bllokadë e të gjitha institucioneve. Nëse nuk ka para për punëtorin, nuk do të ketë para për askënd, sepse ka ardhur koha që të gjithë të luftojmë betejën për ekzistencën e zhveshur dhe mbijetesën e punëtorëve dhe familjeve të tyre”, nënvizoi Dimovski.

Nënkryetari në sektorin privat në LSM, Ivan Peshevski theksoi se inflacioni e ka ngrënë pagën minimale dhe rritjen lineare të pagave.

“Pavarësisht nëse është sektor privat apo publik, punëtori në Maqedoni nuk do të ketë më asnjë përfitim prej 2.806 denarë rritje lineare dhe për këtë arsye në të ardhmen si përfaqësues të Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë do të kërkojmë rritje më të madhe të pagave sa më shpejt dhe të mos presim shtatorin dhe zbatimin e nenit 8 të Ligjit për pagesën e pagës minimale”, tha Peshevski.

Ai u bëri thirrje përfaqësuesve qeveritar që ta marrin seriozisht mesazhin dhe të mos bëjnë deklarata të sheshta, sepse, përkujtoi, zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike Fatmir Bitiqi dhe Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trençevska në marshin e 1 Majit premtuan se rritja e pagave do të dakordohet në kuadër të dialogut social.

Lidhur me kërkesat e tregtarëve që e diela të jetë ditë pune, ai apeloi tek të gjithë punëdhënësit dhe shefat, sidomos në vendet turistike, që të lexojnë Ligjin për tregti, i cili u mundëson pronarëve të shitoreve të punojnë të dielave. Kur të shkojnë në pushime me familjet e tyre, ata theksuan se punëtorëve do t’u dalin në ndihmë dhe do të punojnë dy javë, do të respektojnë Ligjin për marrëdhëniet e punës që të kenë pushim të pandërprerë prej 14 ditësh.