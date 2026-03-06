LSM paralajmëroi protestë më 14 mars: Një e treta e punëtorëve me pagë nën 30.000 denarë
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM) ka paralajmëruar një protestë të re të punëtorëve më 14 mars në Shkup, me kërkesë për rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe një rritje lineare të të gjitha pagave të tjera me të paktën 6.000 denarë.
Kryetari i LSM-së, Slobodan Trendafilov, në konferencën e sotme për shtyp në Shtëpinë e Punëtorëve, theksoi se ky vendim për të vazhduar luftën sindikale në rrugë vjen pas, siç tha ai, injorimit dhe mospërmbushjes së kërkesave të tyre nga Qeveria dhe punëdhënësit, të cilat parashikojnë një përshtatje ligjore të pagës minimale vetëm me 1.667 denarë.
“14 mars në orën 12.05, sepse ka kaluar që moti pesë në 12, ka kaluar ora 12, nga Oda e punëtorëve fillojmë një protestë të re deri në Kuvend, Oda ekonomike dhe Qeveria ku punëtorët më në fund duhet të inkurajohen të dalin dhe të kërkojnë rritje të pagës minimale si dhe rritje të të gjitha pagave të tjera. Ne po luftojmë për një rritje të pagave të punëtorëve me të paktën 6,000 denarë, punëtorët, nëse nuk dalin të luftojnë për një rritje të pagave të tyre, atëherë ata i japin argumente të mëdha Qeverisë dhe shefave se pagat në Maqedoni janë të mira”, tha Trendafilov.