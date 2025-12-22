LSM: Pagë minimale prej 600 eurove, ose dalim në grevë
Sot pritet të mbahet një seancë e Këshillit Ekonomik dhe Social (KES), në të cilën Qeveria, punëdhënësit dhe sindikatat do të diskutojnë çështje që lidhen me standardin e punëtorëve.
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM) informoi se në rendin e ditës të shpallur nuk përfshihet një pikë për rritjen e pagës minimale. LSM kërkon që paga minimale të jetë 600 euro.
Nënkryetari i LSM-së, Ivan Pesevski, për “Telma” tha se nëse çështja e pagës minimale nuk vihet në rend të ditës, do të pasojnë protesta dhe greva.
Nga LSM thonë se nëse kërkesat e tyre nuk pranohen, ata do ta radikalizojnë luftën sindikale, me mesazhin: “Ose 600 euro pagë minimale dhe vendosja si pikë në rend të ditës, ose protesta”.