LSM: Pagë minimale prej 600 eurove, ose dalim në grevë

LSM: Pagë minimale prej 600 eurove, ose dalim në grevë

Sot pritet të mbahet një seancë e Këshillit Ekonomik dhe Social (KES), në të cilën Qeveria, punëdhënësit dhe sindikatat do të diskutojnë çështje që lidhen me standardin e punëtorëve.

Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM) informoi se në rendin e ditës të shpallur nuk përfshihet një pikë për rritjen e pagës minimale. LSM kërkon që paga minimale të jetë 600 euro.

Nënkryetari i LSM-së, Ivan Pesevski, për “Telma” tha se nëse çështja e pagës minimale nuk vihet në rend të ditës, do të pasojnë protesta dhe greva.
Nga LSM thonë se nëse kërkesat e tyre nuk pranohen, ata do ta radikalizojnë luftën sindikale, me mesazhin: “Ose 600 euro pagë minimale dhe vendosja si pikë në rend të ditës, ose protesta”.

MARKETING

Të ngjajshme

Ahmeti: Vetëm 2-3 persona kanë shfaqur pakënaqësi pas Kongresit, Abdylselami më ka kërkuar falje

Ahmeti: Vetëm 2-3 persona kanë shfaqur pakënaqësi pas Kongresit, Abdylselami më ka kërkuar falje

Mickoski takohet me Spiropalin: Biseduam për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve

Mickoski takohet me Spiropalin: Biseduam për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve

Ulen çmimet e derivateve të naftës

Ulen çmimet e derivateve të naftës

Anita Topolova Isajlovska u zgjodh u.d. kryeprokurore

Anita Topolova Isajlovska u zgjodh u.d. kryeprokurore

E konfirmuar! Aggeler nuk do të jetë më ambasadore e SHBA-së në RMV

E konfirmuar! Aggeler nuk do të jetë më ambasadore e SHBA-së në RMV

Mesazhi sekret i Naim Murselit: E preku hundën për t’i dhënë shenjë Granit Plavës për ta kryer vrasjen

Mesazhi sekret i Naim Murselit: E preku hundën për t’i dhënë shenjë Granit Plavës për ta kryer vrasjen