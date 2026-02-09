LSM nesër vazhdon protestat, do të bllokojë rrugët për te Kuvendi
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM) ka paralajmëruar protestë me bllokadë që do të mbahet më 10 shkurt 2026 (e martë) para Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, duke filluar nga ora 9:00. Bllokimi do të zhvillohet në rrugët “11 Tetori” dhe “Dame Gruev”.
Nga LSM thonë se protesta po organizohet për shkak të, siç deklarojnë ata, heshtjes njëvjeçare të deputetëve për propozimin e tyre për rritjen e pagës minimale dhe pagave të tjera. Sindikata kërkon që paga minimale të rritet menjëherë në 600 euro, dhe pagat e tjera të rriten me të paktën 6,000 denarë ose diferencën që do të rezultojë nga rritja e pagës minimale.
LSM akuzon se deputetët nuk po i dëgjojnë kërkesat e punëtorëve, ndërsa pagat e tyre tashmë janë rritur me 79 përqind, me mundësinë e rritjeje shtesë prej 21.8 përqind. Sipas sindikatës, kjo situatë krijon një hendek të madh midis të ardhurave të zyrtarëve dhe punëtorëve.
LSM njofton se përmes bllokadës do të përpiqet të parandalojë deputetët nga përdorimi i shpenzimeve të udhëtimit dhe u bën thirrje atyre që të votojnë urgjentisht për rritjen e pagave të punëtorëve, si dhe për uljen e të ardhurave të zyrtarëve, në përputhje me iniciativën e tyre. Përndryshe, ata njoftojnë mbledhjen e 10,000 nënshkrimeve për ndryshime ligjore.
“Deputetët do të jenë të parët që do të përballen me zemërimin e punëtorëve, dhe përmes bllokadës do t’ua bëjmë të pamundur atë ditë mbledhjen e shpenzimeve të udhëtimit që tejkalojnë 100 euro në një ditë, për të ardhur në këmbë ose me transport publik ashtu siç shkojnë punëtorët në punë. U kujtojmë atyre se jo vetëm që duhet të votojnë urgjentisht për rritjen e pagës minimale dhe për rritjen e të gjitha pagave të tjera, por duhet të votojnë edhe për uljen e pagave të zyrtarëve sipas iniciativës së LSM-së. Nëse heshtin, ne do të kalojmë në mbledhjen e 10,000 nënshkrimeve me të cilat do të ulim pagat e tyre dhe do të rrisim pagat e punëtorëve”, thotë kryetari i LSM-së, Slobodan Trendafilov në thirrjen e publikuar në rrjetet sociale.
Sindikata informon se gjatë protestës do të mundësohet lëvizja e papenguar e ambulancave, zjarrfikësve dhe automjeteve të policisë. LSM u kërkon ndjesë qytetarëve për çdo vonesë dhe njofton se çdo rast emergjent do të anashkalohet.