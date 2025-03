LSM më 2 prill del në protesta

Kryetari i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë (LSM), Sllobodan Trendafillov, sot në konferencë për media paralajmëroi se më 2 prill do të protestojnë nëpër rrugët e Shkupit. Kjo vjen pasi Qeveria të martën e miratoi informatën se paga minimale do të rritet për 1.800 denarë në neto, ndërsa sipas LSM-së, vendimi është kundërligjor.

“LSM del në rrugë më 2 prill, siç e kemi premtuar një muaj më parë. Ora kur do të fillojë seanca publike e organeve dhe trupave të LSM-së, duke përfshirë edhe sindikatat e bashkuara me LSM-në, është 12:05, duke marrë parasysh se 5 në 12 moti ka kaluar, ndërsa ora 12 kaloi atëherë, kur Qeveria vendosi të miratojë në mënyrë të njëanshme informacionin dhe me informacionin të përcaktojë masën e pagës minimale në dëm të afatit të punëtorëve, duke mos i pranuar propozimet e tyre për përcaktimin e vlerës së pagës minimale”, tha Trendafillov.

Ai tha se deri tani, edhe me shumicën e sindikatave të degëve të bashkuara me LSM-në, nuk ka pasur negociata apo diskutime për pagat e punonjësve në sektorin publik, siç parashikohet në marrëveshjen e përgjithshme kolektive.

Ai akuzoi se nga konferenca për shtyp janë përforcuar sulmet ndaj sindikatave të bashkuara në LSM dhe ndaj Lidhjes së sindikatave të Maqedonisë nga parti politike.

“Sulmet janë intensifikuar si nga partitë politike, ashtu edhe nga drejtorët e emëruar politikisht, që marrin rroga nga pagat tona, të cilat i paguajmë si taksa në shtet. Nuk i paguajmë për të minuar proceset për uljen e pagave dhe për të mos përmbushur kërkesat dhe angazhimet e punëtorëve. Ne nuk i paguajmë që të luftojnë ashpër me kërcënime, me shantazhe për largim nga vendet e punës, për zvogëlim të pagave, për suspendim të aktivistëve tanë sindikalë, me qëllim që të bëjnë një përfaqësues tjetër sindikal në dëm të punëtorëve”, shtoi Trendafillov.

Siç informoi ai, sot ka filluar punën Komisioni për përcaktimin e përfaqësimit dhe theksoi se vetëm Konfederata e Sindikatave të Maqedonisë kërkon përcaktimin e përfaqësimit në nivel territorial, asnjë sindikatë tjetër nuk ka parashtruar kërkesë.

MARKETING