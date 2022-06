LSM-ja protestoi para MPPS për rritjen e pagave për 2.806 denarë

Lidhja e sindikatave të Maqedonisë (LSM) sot aktivitet protestuese i vazhdoi para Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA) prej ku kryesia e LSM-së kërkon realizim të rritjes së premtuar lineare të pagave për 2.806 denarë deri më 1 korrik gjithsej 30 milionë denarë me ribalansin e Buxhetit.

“MSHIA ishte pjesë e ekipit që negocioi për ato 2806 denarë rritje lineare të pagave të të gjithë punëtorëve dhe kthimin e rekursit në sektorin publik nga 30 në 100 për qind për të gjithë punëtorët. Prandaj sot i bëjmë thirrje Ministrit të Shoqërisë së Informacionit, që është pjesë dhe ka qenë pjesë e atij ekipi negociator, nëse realisht aspirojnë për një metodologji të re, për reforma në administratë, për një ligj të ri për pagat e punonjësve të administratës, le të ai udhëheq, jemi para ministrisë së tij, le ta dijë nëse ka qëllime të sinqerta dhe nuk blen kohë. Nëse jo, e pret sedilja e nxehtë, sot është ministër, nesër bëhet punëtor i zakonshëm si ne. Apeloj edhe pushtetin qendror edhe atë lokal – të dalin, të rrisin pagat e të gjithë punëtorëve në këtë kohë të vështirë me inflacion dyshifror dhe me të gjitha llojet e krizave, tha kryetari i LSM-së”, Darko Dimovski.

Grevën do ta vazhdojnë edhe në ditët në vijim dhe, tha, do të jenë para dyerve të ministrive të cilat kanë përgjegjësi për paga, si dhe në pushtetet lokale dhe paralajmëroi vizitë për nesër në Gostivar dhe Strumicë. Greva do të vazhdojë edhe në ditët në vijim dhe, tha ai, do të jetë para dyerve të ministrive që kanë përgjegjësi për paga, si dhe në pushtetet lokale dhe paralajmëroi vizitë për nesër në Gostivar dhe Strumicë.