LSM do të protestojë, kërkon rritjen e pagës minimale
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë ditët në vijim do të përcaktojë datën e protestës së punëtorëve, përmes së cilës ata do të kërkojnë rritjen e pagës minimale në 600 euro, si dhe rritjen e pagave të tjera me 100 euro.
Ndërkohë, punëdhënësit janë të mendimit se e drejta për të protestuar është legjitime, por sipas tyre, ata duhet të luftojnë për të ardhura personale më të larta në sektorët që kanë pagat më të ulëta.
“Jemi të fundit në rajon si me pagat minimale ashtu edhe me ato mesatare dhe me të gjitha pagat e tjera si punëtorë. Për këtë qëllim, gjatë kësaj jave do të kemi një kryesi dhe këshillim drejtuar organeve më të larta të Federatës së Sindikatave të Maqedonisë për të përcaktuar vetëm vendin dhe kohën kur do të dalim në një protestë të madhe të punëtorëve dhe e njëjta do të bëhet para një organizate të punëdhënësve dhe para Qeverisë, duke pasur parasysh se as sektori privat dhe as ai publik nuk i respektojnë marrëveshjet kolektive dhe nuk i vlerësojnë realisht punëtorët”, deklaroi Ivan Pesheski nga LSM.
“Sindikata duhej që në këtë periudhë të përpiqet me marrëveshje kolektive sektoriale për të rritur pagën minimale në ato sektorë që mund ta paguajnë vërtet, por në sektorë që aktualisht kanë një pagë mesatare më pak se 31 mijë denarë, kërkesa juaj për një pagë minimale prej 36 mijë denarësh, do të thotë në një farë mënyre që nuk jeni serioz, ju intereson vërtet nëse kompanitë do të mbeten, nëse numri i punëtorëve do të ulet apo nëse kompanitë në Maqedoni do të mbyllen”, theksoi Angell Dimitrov nga Organizata e Punëdhënësve.
Sipas njoftimeve, protesta do të zhvillohet në gjysmën e dytë të janarit.