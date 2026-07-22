LSH: Ministri i Shëndetësisë nuk mund të shuajë zërat kritik dhe të tregojë se kush mund të flet

LSH: Ministri i Shëndetësisë nuk mund të shuajë zërat kritik dhe të tregojë se kush mund të flet

Deklarata e Ministrit të Shëndetësisë, me të cilën u kërkon mjekëve që nuk janë epidemiologë apo infektologë të mos flasin për rastin e Gostivarit, është e papranueshme dhe bie ndesh me frymën e debatit profesional, thuhet në reagimin e Lidhjes Shqiptare.

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“Asnjë ministër nuk mund të vendosë se kush ka të drejtë të shprehë mendimin e tij profesional. Çdo mjek ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin etik të reagojë kur bëhet fjalë për mbrojtjen e shëndetit publik dhe sigurinë e qytetarëve.

Në vend të përpjekjeve për të heshtur zërat kritikë, ministri duhet të sigurojë transparencë të plotë, të zbardhë përgjegjësitë dhe të rikthejë besimin e qytetarëve në institucionet shëndetësore”, thuhet mes tjerash në reagim.

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