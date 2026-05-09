LSDM: ZNAM tentoi ta shpërbëjë partinë tonë, teksa tani po shpërbëhet vetë
LSDM-ja opozitare thotë se partia ZNAM po përballet me përçarje të brendshme dhe largime nga strukturat e saj lokale.
Sipas LSDM-së, pas disa largimeve nga ZNAM, partia po humb mbështetje dhe po dobësohet në nivel lokal. Ata pretendojnë gjithashtu se kjo parti është krijuar dhe mbështetur nga Maksim Dimitrievski dhe VMRO-DPMNE, me qëllim dobësimin e LSDM-së.
Në reagim, LSDM (SDSM) akuzon VMRO-DPMNE se po humb mbështetje dhe se po përballet me rënie të madhe të votave për shkak të premtimeve të papërmbushura.
LSDM shton se qytetarët po i kuptojnë, sipas tyre, “manipulimet politike” dhe lajmet e rreme që qarkullojnë në publik.