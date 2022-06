LSDM: VMRO me vetëdije ka shpërndarë lajme të rreme për asimilim dhe bullgarizim

“Pasi të gjitha gënjeshtrat e VMRO–DPMNE -së dhe Hristijan Mickoskit dështuan, gjëja e parë që duhet të bëjnë është t’i kërkojnë falje opinionit për futjen e frikës dhe pasigurisë. Atëherë VMRO–DPMNE duhet të kërkojë përgjegjësi nga Mickoski për minimin e pozitave shtetërore në mosmarrëveshjen me Bullgarinë, duke gënjyer se po shitej identiteti, gjuha dhe historia. Mickoski dhe VMRO–DPMNE me vetëdije kanë shpërndarë të pavërteta, lajme të rrejshme përmes të cilave i frikësuan qytetarët në shtëpi me gjoja asimilim dhe bullgarizim, ndërsa jashtë minuan pozitat shtetërore. Një qëndrim i tillë është i papërgjegjshëm në dëm të pozitave shtetërore dhe interesave kombëtare. Është koha e fundit që Mickoski dhe VMRO–DPMNE të ndryshojnë dhe të qëndrojnë në anën e shtetit, qytetarëve, të mbështesin qëndrimet shtetërore në marrëdhëniet me Bullgarinë në vend që t’i minojnë ato. Qeveria e udhëhequr nga LSDM-ja dhe kryeministri Dimitar Kovaçevski do të vazhdojnë të mbrojnë pozitat shtetërore dhe interesat kombëtare, pavarësisht se si do të veprojnë Mickoski dhe VMRO–DPMNE -ja”, thuhet në kumtesën e LSDM-së.