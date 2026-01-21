LSDM: VMRO-DPMNE la qytetarët në mes të borës

Pas reshjeve të borës që kapluan vendin sot, nga LSDM thonë se institucionet nuk po funksionojnë, rrugët dhe rrugicat nuk pastrohen. Fotot nga kolapsi në Shkup dhe Maqedoni tregojnë se trafiku është i pasigurt.

“Qytetarët kanë mbetur vetëm, por kryetarët e komunave dhe zyrtarët e OBRM-PDUKM-së po fërkojnë duart. Tenderët për pastrimin e borës janë një nga të preferuarit e OBRM-PDUKM-së. Shtrirjet e borës në rrugë janë një idil për kryetarët e bashkive nga koalicioni i tenderëve OBRM-PDUKM-ZNAM, të cilët do të faturojnë mijëra ton kripë sot”.

“Megjithatë, është e vështirë të gjesh kripë, kështu që duhet të numërojnë paratë që vodhën nga qytetarët. Nuk ka para për paga, për pensione, për pajisje pastrimi. Ka vetëm para për tendera për OBRM-PDUKM-në dhe miqtë e Mickoskit”, thonë nga LSDM.

