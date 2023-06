LSDM: Vetëm Bullgaria dhe Mickoski janë të pakënaqur me mbështetjen e Gjermanisë për RMV-në

“Vetëm Bullgaria dhe Mickoski janë të pakënaqur me mbështetjen e fortë dhe të qartë të Gjermanisë dhe kancelarit Olaf Scholz për të ardhmen evropiane të vendit dhe për identitetin, gjuhën dhe veçantinë maqedonase”, thonë nga LSDM në një kumtesë për media.

Sipas tyre, ndryshimi shumë i shpeshtë i pikëpamjeve të Mickoskit për të ardhmen evropiane të vendit, për gjuhën maqedonase, nuk flet mirë për të dhe tregon se ai mund të jetë plotësisht i humbur.

“Mickoski ka një mundësi unike për t’iu bashkuar procesit të realizimit të qëllimit strategjik të anëtarësimit në BE. Nëse e shpërdoron këtë shans, atëherë patjetër do të mbahet mend si peng i Apasiev-it, si një politikan që gjithmonë, pa përjashtim, nuk ka përkrahur asnjë vendim për të ardhmen e vendit dhe ka bërë gjithçka për të ndalur përparimin e shtetit”.

“Zgjedhja është para Mickoskit, a do ta përkrahë shtetin apo do të jetë një politikan destruktiv, i cili në vend që të punojë për interesat shtetërore dhe kombëtare, ka punuar për interesat e dikujt tjetër”, thonë nga LSDM.

