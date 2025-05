LSDM: Taravari u largua nga Qeveria, Mickoski po e çon vendin në humnerë

Dalja e ASH-së nga Qeveria është provë se ngadalë por me siguri, si qytetarët ashtu edhe partitë politike që janë ende pjesë e koalicionit qeveritar, po e shohin se Mickoski po e çon vendin në humnerë, akuzojnë sot nga LSDM.

“Brenda pak muajsh, Mickoski arriti të kombinojë rezultate katastrofike ekonomike me udhëtime të paqëllimshme jashtë vendit, edhe pse vendi është plotësisht i izoluar edhe nga partnerët tanë në NATO dhe BE me të cilët kemi pasur dekada bashkëpunimi të shkëlqyer.

Të gjitha këtyre duhet t’u shtohen gostitë me para publike, milionat e shpenzuara për mish viçi të vogël, papaja, mango, oktapod, ndërkohë që qeveria kundërshton kërkesat e sindikatave për të rritur pagën minimale, dhe shporta sindikale dhe kostoja e jetesës rriten çdo muaj.

Skandalet në komunat e drejtuara nga kryetarët e Mickoskit në mënyrë “skandinave” nuk kanë fund, të cilët kanë si përparësi manipulimin e tenderëve, ndërsa qytetarët lihen të kujdesen vetë për veten e tyre në kaos.

Arben Taravari njoftoi dje se organet dhe trupat e Aleancës për Shqiptarët vendosën unanimisht të largohen nga Qeveria dhe të kthehen së bashku me popullin. Ky është konfirmim se partnerët e fundit të Mickoskit po largohen pas një sërë skandalesh rreth qeverisë që u ndanë publikisht”, thonë nga LSDM.

Nga atje thonë se për herë të parë në 35 vjet pavarësi dhe pluralizëm, partneri më i madh i koalicionit është larguar nga qeveria në një kohë kaq të shkurtër, përkatësisht ajo e udhëhequr nga Hristijan Mickoski.

