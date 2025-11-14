LSDM: Skandali me IPARD çon në majat e qeverisë së Mickoskit

Partia maqedonase në opozitë LSDM, thotë se “skandali i korrupsionit me fondet IPARD nuk është rast i izoluar, por dëshmi e një sistemi të thellë dhe të organizuar abuzimi të krijuar dhe mbështetur nga VMRO-DPMNE”.

Nga LSDM thonë se është tashmë e qartë se hetimi duhet të shkojë shumë më lart se drejtori i kapur me kartëmonedha të shënuara.

“Lidhjet politike, marrëdhëniet e kumbarit dhe ndikimet që kontrollonin shpërndarjen e parave evropiane duhet të kontrollohen gjithashtu. Emra nga rrethi më i ngushtë i Kryeministrit Mickoski shfaqen në të gjithë skemën, për të cilat Kryeministri shmang përgjigjen. Ilija Stoilev, drejtori i Agjencisë dhe një zyrtar i VMRO-DPMNE, është një bashkëpunëtor i ngushtë i Igor Micev, i njohur si Punker, i cili është në një marrëdhënie kumbari me Kryeministrin Hristijan Mickoski”.

“Për më tepër, gruaja e tij, kumbara e Mickoskit, ishte e punësuar në Agjenci, ku, sipas informacionit të dhënë nga denoncuesit, asnjë pagesë e vetme nga IPARD nuk u lëshua pa firmën e saj. Kjo ngre pyetje serioze që Mickoski duhet t’u përgjigjet menjëherë: A janë nën hetim edhe kumbarat e tij Igor dhe Cvetanka Micevi? Cila është lidhja e tij? A u kërkuan komisione dhe a përfundoi një pjesë e këtyre parave tek ai apo tek partia? Sa para nga subvencionet u përvetësuan përmes ryshfetit dhe abuzimit?”, thonë nga LSDM.

