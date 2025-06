LSDM: Skandal i ri në MPB, tender milion dollarësh për testet e patentë shoferit përfundoi te një këshilltar të VMRO-së

MARKETING

Ajo shton se Ministria e Brendshme, nën udhëheqjen e ministrit Pançe Toshkovski, i dha një tender multi-milionësh për një licencë për të organizuar teste patentë shoferi në rajonin e Pellagonisë një kompanie të sapokrijuar “Super vozitës”.

Pas kësaj kompanie qëndron një zyrtar i VMRO-DPMNE-së dhe këshilltar në Këshillin e Komunës së Kërçovës, Filip Mitreski. Përmes kompanisë “Street Ride”, e cila zotëron “Super vozitës”.

Në praktikë, kjo do të thotë që Ministria e Brendshme i ka dhënë një monopol 5-vjeçar një biznesi fitimprurës me vlerë miliona denarë – të gjitha testet e drejtimit në Manastir, Prilep dhe Resnjë do të kalojnë përmes kësaj kompanie të afërt me qeverinë.

Skandali është edhe më i madh, sepse kompania është regjistruar vetëm tre muaj para se të shpallej tenderi për herë të parë.

LSDM kërkon që Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit të hapë lëndë dhe të ndërmarrë veprime.

Prokuroria Themelore Publike të hapë rast pas marrjes së ankesës.

“Institucionet nuk mund të jenë vëzhgues të heshtur, por duhet të hapin procedurat në përputhje me kompetencat e tyre. Qytetarët meritojnë institucione që punojnë për ta, jo për bizneset e këshilltarëve të partisë. Maqedonia nuk duhet të bjerë pre e grabitjes së organizuar të partisë të kryer nga VMRO-DPMNE”, thonë nga LSDM.