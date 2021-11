LSDM: Shumica në Kuvend do ta miratojë buxhetin dhe ligjet e bllokuara nga opozita

“Shumica e zgjeruar e udhëhequr nga LSDM në Kuvend do të miratojë Buxhetin dhe ligjet e bllokuara nga opozita”, kanë vlerësuar sot nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë.

Thonë se Buxheti për vitin 2022, paga minimale prej 18 mijë denarësh, e diela ditë jo pune, shlyerja e kamatës, Ligji për shërbimin në Armatë si dhe ndryshimet ligjore për punësim të 4.700 mësimdhënësve në shkollat fillore dhe të mesme, do të miratohen me anë të shumicës së zgjeruar.

“Nëpërmjet financimit të përgjegjshëm, viti 2022 duhet të jetë vit i rimëkëmbjes ekonomike dhe përshpejtimit të rritjes përmes investimeve, prandaj duhet konstruktivitet nga ana e opozitës për miratimin e Buxhetit me debat argumentues, pa bllokada dhe pengesa. Krahas miratimit të Buxhetit, Kuvendi duhet të miratojë një sërë ligjesh që janë bllokuar nga opozita prej muajsh, madje edhe vitesh, dhe janë të një rëndësie kyçe për qytetarët”.

“Disa prej tyre janë paga minimale prej 18.000 denarë, dita e diel jopune, fshirja e kamatës së borxheve, Ligji për shërbimin në ushtri, si dhe ndryshimet ligjore që mundësojnë punësim të përhershëm të 4.700 mësimdhënësve në shkollat ​​fillore dhe të mesme”, thonë nga LSDM.