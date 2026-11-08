LSDM: Shteti nuk ka para, pagat po vonohen ndërsa borxhi publik vetëm rritet
Mes skandalit të Bankës Alta, pagesat e pagave po vonohen në disa institucione shtetërore, përfshirë kompaninë më të madhe të energjisë ESM. Punonjësit po reagojnë se diçka e tillë nuk ka ndodhur kurrë më parë. Ata zakonisht i marrin pagat në pesë ditët e para të muajit, thotë LSDM.
“Sipas informacioneve, punonjësit e ESM kanë marrë edhe mesazhe SMS se ende nuk dihet saktësisht se kur do të paguhet paga e tetorit dhe se duhet të jenë të duruar. Përveç kësaj, ka reagime nga komunat se nuk mund të bëjnë pagesa përmes Thesarit. Çfarë po ndodh? A e kanë zbrazur Mickoski dhe OBRM-PDUKM-ja thesarin e shtetit deri në atë pikë sa që as detyrimet e rregullta nuk mund të shërbehen më?”, pyet LSDM.
Ata thonë se kanë paralajmëruar prej muajsh për situatën katastrofike me buxhetin.
“Vrima në buxhet është rreth 900 milionë euro, borxhi publik po rritet në mënyrë të pakontrollueshme. Mickoski dhe OBRM-PDUKMi kanë vënë financat e shtetit në rrezik serioz, me politika kriminale kanë krijuar një borxh të ri prej 4 miliardë eurosh për dy vjet dhe deri në fund të vitit do të jetë mbi 60% të PBB-së. Prandaj ka ribalancimin e dytë, prandaj ka borxhe – prandaj nuk ka para për një pagë minimale prej 600 eurosh, prandaj nuk ka para për fermerët, thesari është bosh”, akuzoi LSDM.