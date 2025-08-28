LSDM shpall edhe 11 kandidatë të rinj për kryetarë komunash

LSDM shpall edhe 11 kandidatë të rinj për kryetarë komunash

Bordi Ekzekutiv i Lidhjes Social Demokrate të Maqedonisë (LSDM) mbajti një seancë të rregullt gjatë së cilës miratoi kandidaturat për kryetarë komunash në 11 komuna të tjera në gjithë vendin, në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme lokale.

Në njoftimin zyrtar, LSDM thekson përkushtimin për të ofruar kandidatë të denjë, të ndershëm dhe me përvojë, të cilët do të punojnë në interes të qytetarëve dhe zhvillimit të komunave.

Kandidatët e LSDM-së për kryetarë komunash janë:

  1. Butel – Olivera Livriniq

  2. Veles – Maja Hesko

  3. Gjevgjeli – Mile Atanasov

  4. Delçevë – Dejan Glindzharski

  5. Demir Kapi – Lazar Petrov

  6. Konçe – Blagoj Iliev

  7. Kratovë – Vlatko Spirovski

  8. Krivogashtani – Igor Karavilovski

  9. Makedonski Brod – Ivica Stojkovski

  10. Rankovce – Daniel Krstevski

  11. Staro Nagoriçane – Dalibor Trajkovski

MARKETING

Të ngjajshme

Transporti publik urban i autobusëve në Shkup sipas itinerarit të së dielës

Transporti publik urban i autobusëve në Shkup sipas itinerarit të së dielës

Kryeministri Mickoski për vizitë në KME “Manastir”

Kryeministri Mickoski për vizitë në KME “Manastir”

Flick i kërkon Barcelonës regjistrimin urgjent të një lojtari në La Liga

Flick i kërkon Barcelonës regjistrimin urgjent të një lojtari në La Liga

Sulmet ruse mbi Kiev, të paktën 4 viktima dhe 20 të plagosur

Sulmet ruse mbi Kiev, të paktën 4 viktima dhe 20 të plagosur

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Deputeti Salih Murat takohet me përfaqësues të OSBE-së në Shkup

Deputeti Salih Murat takohet me përfaqësues të OSBE-së në Shkup