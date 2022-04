LSDM: SASHK të kthehet në dialog, shtyrja e vitit mësimor nuk është e mirë

“E drejta e grevës është e drejtë e garantuar, por mësimdhënësit duhet të udhëhiqen nga interesat e nxënësve. Qeveria e LSDM tregoi kujdes për arsimin dhe kjo shihet edhe me rritjen e pagave për 4.5 vite për 3.200 deri 6.400 denarë. Edhe sivjet vijon rritja e pagave në arsim, por këtë do ta arrijmë nëpërmjet dialogut me sindikatat dhe palët. Për këtë arsye i bëjmë thirrje SASHK që t’i kthehet dialogt, mësimi të vazhdojë dhe se do të gjendet zgjidhje”, thuhet në komunikatën e LSDM-së.