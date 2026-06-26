LSDM: Rikonstruimi i Qeverisë bëhet për karrige dhe biznese
Nga LSDM thonë se “koalicioni i tenderit i Hristijan Mickoskit po shpërbëhet para syve të qytetarëve”.
Sipas LSDM-së, në vend të një qeverie që punon për interesat e qytetarëve, shohim luftë të hapur për vende, pozicione dhe biznese.
“ZNAM, partia që u krijua dhe u financua nga Mickoski, nuk ekziston më. Mbeten vetëm dy – Maksim Dimitrievski dhe Goran Minçev, të cilët tani janë në një luftë të drejtpërdrejtë për ndikim. Dimitrievski ka njeriun e tij dhe dëshiron Ministrinë e Bujqësisë, dhe nga ana tjetër Minçev nuk dëshiron Ministrinë e Bujqësisë, sepse e di se atje janë shkurtuar paratë dhe fermerët janë jashtëzakonisht të pakënaqur”.
“Filkov dëshiron të mbetet në pozicionin e Ministrit të Drejtësisë, në mënyrë që të mund të kontrollojë drejtësinë, të parandalojë hetimet dhe të zbatojë tenderët e planifikuar. Frika nga përgjegjësia dhe hetimet e ardhshme është ajo që e bën atë të qëndrojë në Ministrinë e Drejtësisë me çdo kusht.Ndërkohë, Mickoski po kërkon një justifikim për zgjedhje të parakohshme parlamentare”.
“Buxheti është bosh dhe mundësitë për huamarrje të reja po shterohen. Ai nuk mund të përballojë të mos i paguajë pensionet. Prandaj, do të përpiqet të marrë hua në maksimum, dhe kur të mos jetë më në gjendje ta bëjë këtë – do të kërkojë një rrugëdalje përmes zgjedhjeve. Deri më tani, ai nuk ka arritur të marrë një alibi nga opozita. Tani po përpiqet ta marrë atë nga një prej satelitëve të tij, por edhe ata e dinë se një veprim i tillë do t’i etiketojë ata si bashkëpunëtorë në manipulimin politik”, thonë nga LSDM.