LSDM: Rënia e Orbanit lidhet me zhvillimet politike në rajon, e konfirmojnë mediat gjermane
Sipas LSDM-së, analizat e mediave gjermane mbi humbjen e Viktor Orbánit përforcojnë qëndrimet që kjo parti ka shprehur gjatë muajve të fundit.
Nga LSDM vlerësojnë se rënia e Orbánit nuk përbën vetëm një çështje të brendshme politike në Hungari, por një zhvillim me pasoja të drejtpërdrejta për të gjithë rajonin. Sipas tyre, kjo ndikon veçanërisht te politikanët që kanë qenë nën mbështetjen e tij, si Hristijan Mickoski, si dhe Aleksandar Vuçiç dhe Milorad Dodik, të cilët i cilësojnë si pjesë e një “vëllazërie autoritare”.
Më tej, LSDM i referohet edhe gazetës gjermane “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, e cila thekson se Orbán ka ndërtuar një rrjet qendrash analitike joliberale, mediash dhe partish, të mbështetura financiarisht dhe politikisht, ndërsa e ardhmja e këtij rrjeti tani paraqitet e pasigurt.
Sipas LSDM-së, rënia e Orbánit shërben si dëshmi për ekzistencën e një rrjeti ndikimi, financimi dhe manipulimi mediatik jashtë standardeve demokratike evropiane, duke shtuar se “ombrella” politike që mbështeste këtë model në Ballkan po zbehet.