LSDM: Rasti “Parcelat kriminale” shpien drejtpërdrejtë te Mickoski dhe funksionarët e VMRO-DPMNE-së

Rasti kriminal me shitblerjen e parcelave në rajonin e Dellçevës, me çka opinioni u informua para zgjedhjeve lokale po merr epilog. Dorëzohet padi penale kundër shtatë personave, pjesë e tyre funksionar të VMRO-DPMNE-së dhe bashkëpunëtorë të afërt të Hristijan Mickoski. Të gjithë dënohen se paraprakisht kanë dakorduar marrëveshje, dhe në mënyrë të kundërligjshme janë pasuruar me 1,5 milion euro.

Institucionet kompetente duhet deri në fund të zbardhin këtë krim ndërsa përgjegjësit të jenë të sanksionuar në mënyrë të duhur.

Sot para ligjit të gjithë janë të barabartë, kushdo që ka bërë çfarëdo vepër penale duhet të përgjigjet për veprimet e tij.