LSDM: Raporti i “Freedom House” tregon qartë se me VMRO-DPMNE-në liria e mediave po përkeqësohet

MARKETING

Raporti i fundit nga Freedom House tregon se Maqedonia mbetet një “vend pjesërisht i lirë”, për këtë reaguan sot nga partia opozitare LSDM.

MARKETING

Sample Image

“Nëse krahasohet me kohën e LSDM-së, në vitin 2021 Maqedonia ishte e para në rajon, i vetmi vend me përparim demokratik në Ballkanin Perëndimor, ose me rezultatin e dytë më të mirë në Evropë. Me VMRO-DPMNE-në dhe Mickoskin në pushtet, situata me liritë njerëzore dhe të medias po përkeqësohet. E vetmja situatë më e keqe është në Serbi, ku partia simotër e OBRM-së, SNS është në pushtet. Por VMRO-DPMNE po përpiqet të arrijë ritmin. Përveç kësaj, Maqedonia shënoi gjithashtu një rënie prej 6 vendesh në Indeksin e Lirisë së Medias 2025 të Reporterëve pa Kufij. Ndryshe nga viti i kaluar, kur ishte në vendin e 36-të, këtë vit është në pozicionin e 42-të. Këto raporte janë një tjetër konfirmim i gjithçkaje që LSDM ka thënë në periudhën e kaluar”, thonë nga LSDM.

Ata thonë se fushata mediatike kundër LSDM-së dhe Presidentit Filipçe, skandale të sajuara, fushata të zeza, kontroll mbi 40% të medias përmes Orban, Dekret që ndalon fjalimin në Parlament.Rezultati është një rënie e lirive njerëzore dhe të medias.

“Maqedonia po kthehet në kohën e Nikola Gruevskit me liri të shkelura, errësirë mediatike, fushata kundër opozitës dhe linçime publike”, thuhet në reagimin e LSDM-së.

MARKETING

Të ngjajshme

VMRO-DPMNE: LSM po i shërben LSDM-së, në vend që të mbrojë interesat e punëtorëve

VMRO-DPMNE: LSM po i shërben LSDM-së, në vend që të mbrojë interesat e punëtorëve

SHBA-ja godet rrjetin kibernetik iranian – Shqipëria mes vendeve të shënjestruara

SHBA-ja godet rrjetin kibernetik iranian – Shqipëria mes vendeve të shënjestruara

Të paktën 50 të plagosur nga zjarri në një fabrikë në Daejeon të Koresë së Jugut

Të paktën 50 të plagosur nga zjarri në një fabrikë në Daejeon të Koresë së Jugut

Krerët e Maqedonisë së Veriut urojnë Fitër Bajramin

Krerët e Maqedonisë së Veriut urojnë Fitër Bajramin

ESHS: Në Maqedoninë e Veriut, gratë jetojnë rreth 4.4 vjet më shumë se burrat

ESHS: Në Maqedoninë e Veriut, gratë jetojnë rreth 4.4 vjet më shumë se burrat

Katar, sulmet raketore iraniane ulin kapacitetin e eksportit të LNG-së me 17 përqind

Katar, sulmet raketore iraniane ulin kapacitetin e eksportit të LNG-së me 17 përqind