LSDM: Ranë në ujë gënjeshtrat e Mickoskit për anulim të Marrëveshjes së Prespës
Nga LSDM në një kumtesë për media thonë se kryetarja e Komisionit Evropian e ka thënë të vërtetën gjatë qëndrimit të saj në vend, se identiteti maqedonas është i mbrojtur dhe se gjuha është e mbrojtur.
Nga LSDM gjithashtu thonë se nuk ka kushte të reja dhe nuk ka kornizë të re negociuese dhe se Mickoski ka gënjyer kur u premtoi qytetarëve anulim të Marrëveshjes së Prespës.
“Nuk ka as anulim të Marrëveshjes së Prespës dhe as kthim të emrit siç premtoi Mickoski. Gënjeshtrat me të cilat ai erdhi në pushtet kanë rënë në diskreditim. Kur nuk ka gënjeshtër të re që tani mund ta shesë si mjegull, mashtruesi përpiqet t’i fryjë përsëri flakëve. Para se Timço Mucunski të niset për një takim javën e ardhshme, Mickoski po flet për kapitullimin e Bullgarisë fashiste dhe pushtimin e territorit të Maqedonisë së sotme në Luftën e Dytë Botërore”.
“Ai nuk po flet për një zgjidhje. Ai po flet që të mos ulet as në tryezë. Ai thotë vetë: ne flasim, nuk negociojmë. Kjo është e vërtetë. Ai nuk negocion sepse nuk kërkon një rezultat. Ai kërkon një konflikt që zgjat. Me Greqinë kështu. Me Bullgarinë kështu. Nga fushata deri më sot. Nuk është kështu se si shkon te një fqinj, e lëre më në negociata për një derë drejt Unionit”.
“Nuk është kështu se si arrin një zgjidhje. Një shembull që të gjithë e kuptojnë. Nuk e fton fqinjin tënd nëse nuk do ta mirëpresësh. Pastaj pyet veten pse tavolina mbeti bosh. Kjo nuk është diplomaci. Ky është një justifikim për të mos hyrë. LSDM nuk debaton me historinë. Historia vendoset nga historianët. Shteti është këtu për institucionet, ato duhet të sigurojnë progresin. Banda po përdor të parën për të ndaluar të dytën. Sepse BE-ja vendos rregulla, dhe rregullat nuk i përshtaten udhëheqësit të bandës”, thonë nga LSDM.