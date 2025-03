LSDM: Qeveria thotë se nuk ka para për rritje të pagave, mirëpo paska para për blerjen e ushqimeve luksoze

Qeveria e VMRO-së vazhdon të tregojë karakterin e saj të vërtetë – shpërdorues, lakmitar dhe krejtësisht jashtë realitetit, thuhet në komunikatën e LSDM-së.

“Përderisa mijëra familje në Maqedoni mezi ia dalin mbanë, ndërkohë që rrogat nuk mjaftojnë as për ushqimet elementare, zyrtarët e qeverisë së Hristijan Mickoskit po ushqehen me ushqime luksoze që qytetari i zakonshëm as që mund ta ëndërrojë. Papaja, mangoja dhe shparguj nuk mjaftonin qartë. Tavolinat e tyre tani përfshijnë salmon, karkaleca, oktapod, gaforre, biftek… Miliona dollarë para publike shpenzohen për ushqime ekskluzive, ndërsa punëtorët luftojnë për të mbijetuar me paga të mjerueshme”, thonë nga LSDM,

“Ky është kulmi i hipokrizisë dhe paturpësisë. Kjo qeveri kërcënoi se nuk kishte para për rritje rrogash, por me sa duket kishte para për festat e qeverisë. Të njëjtët njerëz që disa muaj më parë pretendonin se “nuk kishin shijuar kurrë rrushin, sot përdorin paratë e shtetit për të porositur ushqime luksoze vetëm për më të pasurit. Kjo qeveri nuk është një qeveri e qytetarëve – kjo është një qeveri që jeton në kurrizin e njerëzve. Ky vend nuk është një restorant privat për Mickoskin dhe elitën e tij. Zyrtarët e qeverisë janë ngopur, por njerëzit janë të uritur – dhe jo vetëm për ushqim, por për drejtësi!”, thuhet në komunikatën e LSDM-së.

